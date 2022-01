San Vicente es el distrito más afectado por los cortes de luz en la región

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informa que son 18.897 los usuarios de Edesur afectados por cortes de luz. Unos 3.367 hogares pertenecen al sur del Conurbano, donde el distrito más afectado es San Vicente, ya que hay cortes por complicaciones con la red de media y también de baja tensión. El ENRE, que ayer impuso una millonaria multa a Edesur por los cortes de luz de fin de año y la falta de atención a usuarios, informa que son 18.897 las viviendas afectadas que pertenecen a esta prestadora. De ese total, 3.367 hogares son de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Lanús, Lomas de Zamora y San Vicente. De acuerdo al informe del ENRE, hay 453 hogares afectados en Lanús por obras de mantenimiento. San Vicente es el distrito que más casos de usuarios sin servicio tiene (1.944) por problemas en la red de media tensión. En cuando a cortes por inconvenientes en la red de baja tensión, el ente informa que se dan 108 en Adrogué y José Mármol, Almirante Brown; 159 en Avellaneda, Villa Domínico y Wilde, Avellaneda; 98 en Monte Grande, Esteban Echeverría; 314 en Lanús, Monte Chingolo, Remedios de Escalada y Valentín Alsina, Lanús; 254 en Ingeniero Budge, Llavallol, Lomas de Zamora, Temperley, Villa Centenario y Villa Fiorito, Lomas; 37 en San Vicente.

