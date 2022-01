Gana altura y avanza la construcción del edificio de la universidad Guillermo Brown

El Municipio de Almirante Brown informó que continúan avanzando las obras de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB) en el predio de la Quinta Rocca, en Burzaco, y que ya gana altura el primer edificio modular que contendrá aulas y diversas áreas de servicios.

En ese sentido trascendió que actualmente se terminaron las bases y el encofrado para la estructura sobre la planta baja, en el marco del edificio que tiene una superficie total de 1.941 metros cuadrados y en el que se levantan un total de quince aulas distribuidas en dos plantas, además de oficinas administrativas, módulos sanitarios y espacio de cafetería.

“Estamos muy contentos con el rápido avance de las obras en nuestra Universidad Nacional Guillermo Brown, que cuenta con más de cuatro mil alumnos y alumnas que se forman en 12 carreras. Sin dudas es un avance que proyecta a nuestro distrito en toda la región”, remarcó el intendente interino Juan Fabiani. En esa línea se expresó también el diputado bonaerense Mariano Cascallares, que calificó la creación del primer módulo áulico como “un orgullo y un sueño que se hace realidad”, al tiempo que destacó el trabajo “articulado y constante con el Gobierno Nacional que encabeza el presidente Alberto Fernández”. Desde la Secretaría de Infraestructura de Almirante Brown indicaron que el objetivo es que los trabajos queden concluidos para recibir al alumnado en el Ciclo Lectivo 2023. Toda la obra se realiza con la impronta de resguardar, preservar y potenciar el patrimonio natural del lugar, que es considerado el espacio verde más grande dentro del área urbana de la Comuna. De hecho, el nuevo edificio es levantado sobre un claro natural y la fachada del mismo estará también en sintonía con la casona original utilizando ladrillos de vista en su exterior. En este sentido, si bien el edificio contará con dos plantas, su altura no superará a la de la casona, ya que el objetivo es preservar su valor arquitectónico y también paisajístico.

Both comments and pings are currently closed.