Continúan las críticas del arco político y sindical a la “mesa judicial” de Vidal

Dirigentes políticos y sindicales reiteraron su repudio a mesa judicial bonaerense conocida tras la difusión del video que muestra a funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal y agentes de inteligencia mientras orquestaban la persecución y el armado de causas contra organizaciones sindicales. Por su parte, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, eligió no contestar cuando se le preguntó por la denuncia surgida tras conocerse las imágenes regsitradas en 2017. El video de 2017 muestra a funcionarios, agentes de inteligencia y empresarios hablando del armado de causas. La ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, afirmó este martes que el video de una reunión que en 2017 mantuvieron funcionarios de la administración de María Eugenia Vidal, agentes de la AFI y empresarios para impulsar supuestos armados de causas judiciales contra sindicalistas “confirma que la mesa judicial de (Mauricio) Macri existía”. Por su parte el jefe de asesores del Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, consideró que “el Congreso debería pedirle explicaciones” a la actual diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC) y exgobernadora bonaerense por el video de 2017. Desde Neuquén, la senadora nacional Silvia Sapag (Frente de Todos) aseguró que “la embestida judicial contra gremialistas y sindicatos iniciada en el Gobierno de Mauricio Macri aún continúa” y se implementó para poner “en caja y quitarles derechos” a los trabajadores. Marcelo Villegas fue ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal. En ese contexto, la senadora reveló que “coincidentemente (Mauricio) Macri y el Juez de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz pasan sus vacaciones en el barrio privado Cumelén, de Villa la Angostura, Neuquén”. “Conte Grand debería dar un paso al costado” En declaraciones a FM Futurock, Cristina Álvarez Rodríguez expresó que “lo que vimos en imágenes de 2017 fue un hecho gravísimo donde están involucrados dos ministros de (María Eugenia) Vidal y un viceministro, personajes de la AFI, senadores provinciales y el intendente de La Plata”. “Este video confirma lo que muchos denunciamos: que la mesa judicial de Macri y Vidal existía y que armaban causas para perseguir y amedrentar opositores, sean sindicalistas, políticos, periodistas o empresarios”, razonó la funcionaria. Álvarez Rodríguez: “Este video confirma lo que muchos denunciamos: que la mesa judicial de Macri y Vidal existía” “Se filmaron entre ellos y quedaron expuestos”, dijo la funcionaria, quien además calificó como “gravísimo” que el procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, haya sido mencionado en el video como partícipe de las maniobras que se planificaban. “Es el jefe de los fiscales. No sólo fue nombrado por Vidal (en el cargo) sino que se sacó hace poco una foto con Macri almorzando como si fueran grandes amigos. A cualquier persona de a pie le da incertidumbre saber que este hombre sea el encargado de investigar causas del gobierno anterior. Él fue parte de todo eso”, reflexionó. “Nosotros cumplimos con la Constitución. Para remover al procurador, el artículo 175 requiere dos tercios y que sea con la vía de la comisión de juicio político actuando. No es una facultad del Poder Ejecutivo destituir”, pero opinó que “Conte Grand debería dar un paso al costado”. “El Congreso debería pedir explicaciones a Vidal” El jefe de asesores del Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, consideró que “el Congreso debería pedirle explicaciones” a la actual diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC) y exgobernadora, María Eugenia Vidal. “Si en las anteriores causas de espionaje ilegal se quiso establecer que todo era producto del accionar de cuentapropistas, ahora queda claro que eso no existe. En ese video se ve a un ministro que estaba en funciones, a varios funcionarios y a un procurador”, señaló Bianco a radio AM750. El exjefe de Gabinete del gobernador Axel Kicillof consideró que “si se comprueba todo lo que se expone en ese video, estamos ante un hecho que tiene mucha gravedad. El procurador tiene que explicar cuál era su función en ese armado y probar que era ajeno a esas maniobras. Y agregó: “Apenas conocido el video, Conte Grand debería haber renunciado. No puede estar en el cargo ni un segundo más”. Astillero Río Santiago Desde el sector sindical, el secretario General de ATE Ensenada y trabajador del Astillero Rio Santiago, Francisco “Pancho” Banegas, aseguró que la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal realizaba “ataques sistemáticos a las organizaciones sindicales” con el objetivo de destruir a la organización gremial, indicó el dirigente en declaraciones a radio Provincia. Los trabajadores del Astillero Río Santiago pidieron el fin de las causas armadas (Foto Eva Cabrera) “No todos los gremios o los dirigentes gremiales somos lo mismo, pero creemos que estas causas inventadas deben anularse, porque tenemos compañeros procesados que han demostrado que las causas fueron un invento”, subrayó.

