Cascallares: “Terminamos el año con un millon de dosis aplicadas en Brown”

El Municipio de Almirante Brown informó, a través de la Secretaría de Salud, que en las últimas jornadas se vacunó en promedio a más de 7.000 vecinos y vecinas en forma diaria contra el Covid-19. Mientras tanto Mariano Cascallares destacó que “en el último año merced al gran trabajo del equipo de Salud de la Provincia y del Municipio aplicamos más de un millón de dosis de vacunas en Almirante Brown”. De esta manera el plan de vacunación avanza a todo ritmo en la Comuna y la cifra de vacunas aplicadas asciende a 1.003.731, de las cuales 511.948 corresponden a primeras dosis, 430.962 a segundas dosis y 60.821 a terceras dosis. Desde la gestión del intendente interino Juan Fabiani destacaron que todos los días están llegando nuevos turnos para seguir reforzando la inoculación con una tercera dosis, al tiempo que convocaron a inmunizarse y a respetar las medidas de prevención. En este sentido, gracias al trabajo articulado con los gobiernos Nacional y Provincial, en las últimas horas se anunció la vacunación libre para la tercera dosis a las personas mayores de 60 años. Actualmente en el distrito funcionan como vacunatorios fijos la Sociedad Italiana de Adrogué (Rosales 1512), la Unión Vecinal 9 de Julio de Longchamps (San Martín 2050, entre Las Heras y Payro), el CIC de Burzaco (Alsina y Martín Fierro), el CIC de Don Orione (Eva Perón 750) y el CIC de Malvinas Argentinas (Luis Pasteur y Lapacho). También el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia (25 de Mayo y Quiroga), la Sociedad de Fomento “Carlos Denis Murphy” de Calzada (San Martín 3271) y la Asociación de Comerciantes y Amigos de San Francisco Solano (Rosa y Camelia), además de la Sede de Suteba (Int. Ferrari 512) y los hospitales provinciales, además de los puntos itinerantes. AMPLIACIÓN DE LA RED DE TESTEOS En simultáneo, desde la Secretaría de Salud local precisaron que actualmente son cinco los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) que realizan testeos donde los vecinos y vecinas con síntomas pueden acercarse a hisoparse sin turno previo. Estos son, el CAPS Nº 6 “Los Álamos” de Glew (Julián Aguirre N° 3.110) que realiza los testeos de lunes a viernes de 10 a 15; el CAPS Nº12 “Don Orione” (Carcarañá -ex Calle 11- y Eva Perón), que atiende todos los días de 8.30 a 16.30; y el CAPS Nº 26 (USAM) de Burzaco (Constitución N° 972), que funciona de lunes a viernes de 13 a 17. También el CAPS Nº 32 “San José 2” (Aráoz de Lamadrid N° 5.911) de lunes a viernes de 9.30 a 17, y el CAPS Nº 29 “La Esther” de Claypole (Lavarden N° 131) el cual realiza testeos a personas que no tengan síntomas pero que sean contacto estrecho de un caso positivo o bien necesiten testearse para viajar. En este caso el horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Cabe recordar que se recomienda que las personas que tengan contacto estrecho de un caso positivo se realicen el test al séptimo día de haber tenido dicho contacto, para obtener un resultado eficaz. BUENOS AIRES VACUNATE A nivel provincial, a través del programa “Buenos Aires Vacunate”, el gobierno bonaerense anunció que ya aplicó 29.627.909 dosis, de las cuales 14.828.642 corresponden a primeras dosis, 12.736.063 a segundas dosis y 2.063.204 de la tercera.

