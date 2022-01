Longchamps: Con el asfalto de calles anexas, arranca la obra del Paso Bajo Nivel

El Municipio de Almirante Brown comenzó con la pavimentación de las calles aledañas a las vías del ferrocarril en Longchamps, en el marco de las obras para la construcción del histórico Paso Bajo Nivel en la calle Diehl. Estas arterias funcionarán como desvíos y lugares de paso frente al avance del Paso Bajo Nivel. Se trata de cinco cuadras que anteriormente eran de tierra y que servirán para vincular por completo la conectividad y vinculación de los accesos a la obra principal. Actualmente las mejoras se llevan adelante en Magdalena Motti de Tieghi entre Catamarca y Aviación. En los próximos días se avanzará en las arterias Catamarca y Aviación, desde Tieghi hasta Diehl, y una vez concluidas, se dará paso a la instalación de los pilotes, que constituyen la estructura fundacional del Paso Bajo Nivel, una obra histórica para nuestro distrito. El intendente interino Juan Fabiani remarcó que “en paralelo avanzamos a todo ritmo con el paso bajo nivel de la avenida San Martín, donde ya se colocaron los puentes ferroviarios, y también del Viaducto de Ruta Nº4, donde se están realizando los pilotes. Al mismo tiempo se acerca el inicio de los trabajos en el Paso Bajo Nivel de la avenida Presidente Perón en Rafael Calzada”. La obra A su turno, Mariano Cascallares recordó que “el nuevo paso bajo nivel de Longchamps contará con dos carriles e incluirá la construcción de calles colectoras y un puente peatonal del lado oeste de las vías. Además, se crearán pasos bajo nivel internos peatonales para mejorar la circulación y vinculación en ambos sentidos para facilitar la accesibilidad a pie de los transeúntes”. El túnel está destinado a agilizar y hacer más fluido el tránsito que circula en dirección sudoeste – noreste por la calle Diehl. Tendrá una altura de 4,62 metros, lo que permitirá el paso de ómnibus de larga distancia, e incluye la adecuación del sistema de desagües pluviales existentes, al tiempo que los puentes peatonales estarán conformados por vigas de hormigón. Finalmente, los trabajos incluyen la construcción de veredas y rampas de acceso, y la iluminación con luces LED de todo el complejo vial.

