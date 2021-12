Comienza a regir el pase sanitario en todo el país para incentivar la vacunación

El pase sanitario para acreditar la vacunación de los mayores de 13 años que quieran acceder a actividades consideradas de "riesgo epidemiológico" comenzará a regir este sábado a nivel nacional, aunque cada distrito establecerá su alcance, con el objetivo de seguir incentivando la inmunización ante el incremento de casos de coronavirus en el país. De manera general, la herramienta está prevista para permitir el ingreso a "locales bailables, discotecas, salones de fiestas, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados, viajes grupales de egresadas y egresados, de estudiantes, jubiladas y jubilados o similares y eventos masivos organizados de más de 1.000 personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre", según el anuncio del Gobierno nacional. Sin embargo, algunas provincias decidieron implementar el certificado de vacunación obligatoria en forma anticipada y con alcances incluso mayores, como la realización de trámites presenciales en organismos públicos y entidades privadas. Provincia de Buenos Aires Es el caso de Buenos Aires, que exige a partir del 21 de diciembre el pase sanitario para acreditar la vacunación y, de esta forma, estar habilitado para acceder a centros culturales, obras de teatros o recitales, gimnasios o canchas de fútbol 5, cines y eventos deportivos masivos; salones de fiestas y boliches, bares y restaurantes y organismos públicos y privados para la realización de trámites y para el personal que atiende al público, como así también ceremonias religiosas. Seis días después de su implementación, la subsecretaria de Atención y Cuidados Integrales en Salud del Ministerio de Salud bonaerense, Alexia Navarro, aseguró que había un "aumento" en la cantidad de personas que concurrían a los centros de vacunación para ser inmunizados. "El pase sanitario es otra de las estrategias para ayudar y fomentar la vacunación. En esta semana de implementación estamos viendo el aumento de la vacunación. Hay un 14 o 15 por ciento que está relacionada con esta población que había quedado pendiente de vacunar, pero necesitamos ir a una velocidad más rápida", dijo entonces. "El pase sanitario es otra de las estrategias para ayudar y fomentar la vacunación", aseguró Alexia Navarro, subsecretaria del Ministerio de Salud bonaerense. Foto: Eva Cabrera Otras provincias donde se implementó a partir del 21 de diciembre fueron Córdoba, Santa Fe, Río Negro y Santiago del Estero. Para demostrar la vacunación con esquema completo se debe exhibir las aplicaciones VacunatePBA, Mi Argentina o Cuidar, todas disponibles en el celular o presentar el carnet de vacunación en cartón o tarjeta.

Coronavirus: CABA registró 8.286 nuevos casos Santa Fe En Santa Fe el pase sanitario es obligatorio para viajes grupales, ingresos a fiestas, discotecas, eventos masivos de más de mil personas, centros culturales, teatros, cines y gimnasios, casinos y bingos, y realización de trámites presenciales ante organismos públicos provinciales y oficinas públicas. Córdoba Por su parte, Córdoba dispuso acreditar el certificado para acceder a “eventos recreativos, sociales y culturales de más de 1.000 personas, tanto en espacios cerrados como al aire libre, para asistir a competencias deportivas, viajes grupales de egresados, estudiantes, jubilados o similares”. Río Negro Río Negro estableció su obligatoriedad para el ingreso a eventos cerrados de más de 1.000 personas, en viajes grupales y en locales bailables, pero no se aplica para fiestas al aire libre. Córdoba, Santa Fe, Río Negro y Santiago del Estero también implementaron la medida a partir del 21 de diciembre. Santiago del Estero En tanto, Santiago del Estero lo implementó para las actividades y eventos masivos tanto públicos como privados en espacios abiertos y cerrados. Tucumán Tucumán fue pionera en establecer el pase sanitario desde el 1 de diciembre para asistir a eventos masivos, gimnasios y recitales, al igual que Salta y Jujuy, mientras que en La Rioja entró en vigencia el pasado 20 de diciembre para la gastronomía, salones de fiesta y boliches bailables, viajes de egresados, jubilados y viajes grupales, de manera progresiva. Además, esa provincia prevé aplicarlo en oficinas públicas, organismos públicos y privados, según voceros gubernamentales. Entre Ríos En el caso de Entre Ríos decretó que la aplicación del pase sanitario comenzará a regir el 3 de enero, para el ingreso a espacios cerrados o abiertos de carácter masivo como boliches, recitales o eventos deportivos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires La ciudad de Buenos Aires anunció que pedirá el certificado de vacunación para entrar a boliches y en el caso de eventos de más de 1.000 personas.

