Verano + ART en Almirante Brown: Inscriben a estudiantes de primaria y secundaria

El Municipio de Almirante Brown anunció a través de su Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, que está abierta la inscripción para estudiantes de los niveles primario y secundario al programa “Verano+ATR”, que prevé actividades educativas, deportivas, culturales y recreativas para promover aprendizajes, el vínculo con la escuela, el cuidado del cuerpo y la recreación. Dicho programa se desarrollará del 4 al 28 de enero próximo, en jornadas de cuatro horas, en turno matutino, de lunes a viernes e incluirá el Servicio Alimentario Escolar (SAE). Las inscripciones se realizan en cada escuela. “Es un programa para que las niñas y los niños, y también nuestros jóvenes, sigan educándose y vuelvan a socializarse en el ámbito de la escuela pública, en este caso en pleno verano y con la posibilidad de divertirse en una pileta o natatorio”, dijo el diputado provincial Mariano Cascallares. Por su parte, el intendente interino, Juan Fabiani, sostuvo: “Somos defensores de la escuela pública y la educación de calidad, y esto forma parte de nuestras políticas. Educación, hábitos sanos, cuidado de la salud y el necesario aprendizaje de los niños y niñas y de nuestros jóvenes. Es una inversión a un futuro muy cercano”, Las familias interesadas deben acudir a las escuelas que siguen a continuación para informarse y anotar a los chicos. Malvinas Argentinas: Escuela Primaria 17 “Mariano Moreno”, sita en Pedro Echagüe 347 y Escuela Primaria 34 “Juan Bautista Alberdi”, ubicada en Retiro e Ituzaingó, así como en la Escuela Secundaria 6, que está junto a la anterior, en Retiro e Ituzaingó; Escuela Secundaria 21, sita en Álamo y Lapacho; escuela Secundaria 42, Guido y Pintos. San José: Escuela Primaria 15 “Comandante Luis Piedrabuena”, sita en La Torcaza y Alvear, y Escuela Primaria 36, ubicada en El Benteveo entre Bolívar y Amenedo. Burzaco: Escuela Primaria 3, 25 de Mayo y Quintana; Escuela Primaria 13, Ricardo Rojas entre Guido Spano y Bermúdez; Escuela Primaria 56, sita en Arenales 2302; Escuela Primaria 19, El Chiripá y La Querencia, barrio El Gaucho; Escuela Secundaria 78, sita al lado de la anterior, en El Chiripá y La Querencia. San Francisco de Asís/Don Orione: Escuela Secundaria 53; 9 entre 26 y Figueroa; Escuela Primaria 41, Pilcomayo 995; Escuela primaria 70, Pasaje Calafate, manzana 45, barrio Don Orione; Escuela primaria 73, Av. Monteverde y Liniers; Escuela Secundaria 75, Río Futaleufú y Río Tupungato, así como en el Centro de Educación Física 56, sito en Avenida Eva Perón 450. Ministro Rivadavia: Escuela Secundaria 52, Laprida y De Michelis, Escuela secundaria 57, Lahille y Vucetich; Escuela Secundaria 35, Avenida República Argentina 7115; Escuela primaria 8, Vucetich y Lahille; Escuela primaria 11, Juan B. Justo y avenida República Argentina; Escuela Primaria 62, De Michelis y Laprida, así como en el Polideportivo Municipal de 25 de Mayo y Camila Quiroga. Rafael Calzada: Escuela Secundaria 61, Catamarca 2310; Escuela Primaria 25, Presidente Illia y Capilla del Señor; Escuela Primaria 40, Olegario Andrade 2754; Escuela Primaria 46, San Marcos 1735; Escuela primaria 51, La Calandria 2950; Escuela Primaria 54, Colón y Pi y Margall; Escuela primaria 57, La Calandria 3178; Escuela primaria 72, Santa Ana y Murature; Escuela Primaria 44, Misiones y Azopardo. José Mármol: Escuela primaria 7, Ferré, entre Canale y Sánchez: Escuela Primaria 14, sita en Jorge Santiago Bynnon y Corrientes. Claypole: Escuela Técnica 3; 17 de Octubre y Billinghurst; Escuela Secundaria 8, Domingo Sallaberry 345; Escuela Secundaria 46, Villafañe 642; Escuela Primaria 38, Sallaberry y Charcas; Escuela primaria 63, avenida 2 de Abril 2910; Longchamps: Escuela Secundaria 76, Bolívar 1864; Escuela Secundaria 10, Monte Santiago 1790; Escuela Secundaria 80. Provincia de Buenos Aires 1300; Escuela Secundaria 76, Bolívar 2150; Escuela Secundaria 64, Río Paraná 3098; Escuela Primaria 21, Bolívar 1864; Escuela primaria 33, Los Studs y Buenos Aires; Escuela primaria 47, Coihue y Finochietto y Escuela Primaria 79, Langenheim y Garín. Glew: Escuela Secundaria 55, Julián Aguirre 2650; Escuela Secundaria 7, San Martín, entre Fausto y Beiró: Escuela Secundaria 26, Raúl Scalabrini Ortíz 2560; Escuela Secundaria 68, Timoteo Gordillo y Saavedra Lamas; Escuela Agraria 1, Adolfo Romero y Bartolino Escobar, Escuela primaria 4, Aristóbulo del Valle y Beker; Escuela primaria 23; Julián Aguirre y Storni; Escuela primaria 24, Campbell y Beiró; Escuela Primaria 31; Calderón y Miguel Cané; Escuela Primaria 37, Scalabrini Ortíz 2561; Escuela Primaria 43, Castillo 2359; Escuela Primaria 62, Di Carlo y Buenos Aires; Escuela primaria 69. Timoteo Gordillo, entre Lamas y Fleming; y Escuela Primaria 81, sita en Entre Ríos y French. Adrogué: Escuela de Educación Secundaria 39; sita en Presidente Perón 380, barrio Vattuone; Escuela Primaria 2, que funciona al lado de la anterior, en la calle Presidente Perón al 300; Escuela de Educación Primaria 16, sita en Jorge Santiago Bynnon 1455.

Both comments and pings are currently closed.