El patentamiento de motos creció casi 45% en 2021

En 2021 se patentaron 393.059 unidades, 44,9% más que en el año anterior pero 32,5% menos que en 2018, informó hoy la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (Cafam). Al 30 de diciembre se patentaron en el mes 33.205 unidades, lo que representó una baja de 13,7% con respecto al mes anterior y una suba de 49,5% interanual, agregó la entidad en un comunicado. “Más allá de la situación que vivimos, la pandemia posibilitó sumar nuevos usuarios debido a la necesidad que surgió de encontrar una movilidad segura, efectiva y económica”, afirmó el presidente de Cafam, Lino Stefanuto. Según Stefanuto, esto permitió “dar una solución a muchos trabajadores que debían comenzar a movilizarse y, al mismo tiempo, cuidarse del virus”. “En el marco de la crisis, fuimos una solución certera para muchos argentinos; hoy nuestros cuidados se centran en capacitar a los usuarios a través de nuestras asociadas y dirigir acciones vinculadas a las buenas prácticas de manejo y conducción segura”, completó. Las motos más vendidas del año fueron las de baja cilindrada, ocupando así el primer puesto las de 110cc con un total de 203.193; seguidos por las motos de 150cc con 63.320 unidades. Por otro lado, 96% de las motos patentadas del año fueron de origen nacional, y 4% importadas. “El acceso al crédito con los planes de financiación del programa del BNA Mi Moto acordados con el Gobierno Nacional y las cámaras de concesionarios, sumado al gran protagonismo de la moto como medio de transporte seguro, han despertado gran interés por nuestros vehículos de fabricación nacional”, resaltó el dirigente. Stefanuto afirmó que “tenemos como objetivo aumentar el tope establecido en el programa que se consolidó como una excelente herramienta para el Sector, lo cual posibilitará incluir más modelos al listado de opciones vigentes”. Los patentamientos, por provicincia En relación a los lugares del país donde más patentamientos hubo, la tendencia se mantuvo estable durante todo el año. Encabezan las provincias de Buenos Aires con 116.117; Santa Fe con 47.353; y Córdoba con 38.351 unidades; seguidas por Chaco con 18.878 unidades; y CABA con 18.512. En cuanto a las categorías, lidera ampliamente el ranking de las más vendidas 2021: las CUB con 228.176 unidades, seguidas por las Street con 89.326; y, en tercer lugar, las On-Off 50.666. “Trabajando en conjunto con todos los actores para generar más y nuevas oportunidades para el sector e ir perfeccionando nuestro trabajo a través del dialogo y el consenso permanente”, concluyó Stefanuto.

