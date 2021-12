Cascallares, Fabiani y Zabaleta inauguraron la plaza “Elizabeth Ayala” en Glew

Donde antes había un basural, ayer se presentó un nuevo espacio público para nuestro distrito. En efecto, el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, inauguró junto al diputado bonaerense Mariano Cascallares y el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, la plaza “Elizabeth Ayala” en el barrio “El Ombú” de la localidad de Glew. La jornada se llevó adelante en el flamante espacio público ubicado en la intersección de las calles Provincia de Santa Fe y San Martín, donde Fabiani, Cascallares y Zabaleta descubrieron el cartel de la plaza que lleva el nombre de una de las vecinas fundadoras del barrio. “Es una alegría muy grande inaugurar este nuevo espacio público para Almirante Brown, para los vecinos y vecinas del barrio El Ombú y también de barrios aledaños. Es significativo porque este lugar anteriormente era un basural y hoy es punto de encuentro para la comunidad”, remarcó Juan Fabiani. Cascallares, en tanto, subrayó la “alegría de recibir nuevamente a Juanchi (Zabaleta) inaugurando esta nueva plaza que es sinónimo de desarrollo ya que anteriormente era un punto de arrojo de residuos”. “Esta transformación fue posible gracias a la decisión política de urbanizar los barrios a través por ejemplo de la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social”, añadió. Mientras que Zabaleta destacó el “trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, el Ministerio de Desarrollo Social y el Municipio de Almirante Brown para resolver los problemas de nuestra gente, generando trabajo y mejorando la calidad de vida de los argentinos y argentinas”. Luego del descubrimiento del cartel, las autoridades recorrieron el lugar y posteriormente se realizaron diferentes actividades recreativas y deportivas a cargo del Instituto Municipal del Deporte, además de una exhibición de patín y la presencia del BiblioMovil. El proyecto para crear la nueva plaza fue posible gracias al trabajo articulado entre la comunidad, el Municipio de Almirante Brown y la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. EL NUEVO ESPACIO PÚBLICO Se trata de un espacio de 6.800 metros cuadrados que anteriormente era un punto de arrojo de basura y que actualmente cuenta con espacios con arbolados, luminarias, veredas, sectores con juegos para niños, equipamiento con juegos para la salud y un sector deportivo con cinta aeróbica y playón multideporte. Cabe destacar que el lugar fue bautizado por los propios vecinos y vecinas como “Elizabeth Ayala”, en homenaje a una de las primeras habitantes y fundadoras del barrio. De esta manera, la nueva plaza beneficiará directamente al barrio El Ombú y también a barrios aledaños como Villa París o Amancay, entre otros. De la jornada participaron también el diputado nacional Federico Fagioli; el secretario de Política Ambiental y Hábitat, Ignacio Villaronga; el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo, y el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari. Dijeron presente además la subsecretaria de Tierras y Hábitat, Rosana Riccieri; la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández, y los delegados Guillermo Antoniani (Glew) y José María Vera (Longchamps), junto a las ediles Cristina Vilotta y Andrea Bonetto, entre otras autoridades, además de vecinos y vecinas del barrio.

