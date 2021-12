El municipio de Almirante Brown entregó ajuares para bebés a otras 350 futuras mamás

El Municipio de Almirante Brown realizó una nueva entrega de ajuares para bebes a otras 350 vecinas futuras mamás de nuestro distrito. El acto se llevó a cabo bajo la añosa arboleda que conserva el predio del Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia. Cabe consignar que con una entrega similar que se hizo la semana pasada en la Casa Municipal de la Cultura, se llega a un total de 550 ajuares entregados a otras tantas futuras madres en el presente mes de diciembre. El acto fue encabezado por el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani junto al equipo del Municipio browniano. Previo a la entrega de los ajuares, que contienen entre otros productos para el cuidado de los bebes como pañales, toallas higiénicas, óleo calcáreo, algodón, ropa para los recién nacidos, termómetro, etc., hablaron la secretaria de Desarrollo, Previsión Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán, y la subsecretaria de Salud, Mariana Ávila. Coincidieron en destacar el trabajo articulado entre ambas áreas para detectar, atender, cuidar la salud de la madre y luego también del hijo o hija que llegará próximamente, resaltando en dicha labor el trabajo y esfuerzo constante de promotoras de salud y asistentes sociales. Luego, el intendente Fabiani hizo hincapié en la importante de tener “un Estado Presente, mucho más aún durante este tiempo de pandemia. Estamos para acompañarlas y atenderlas, así como haremos luego también con los futuros vecinos y vecinas de Brown que llevan en sus pancitas”. “Las felicito, por un lado por su coraje; por el de gestar en medio de una pandemia, y les deseo felicidades por los chicos y chicas por venir y también por esta Navidad y el Nuevo Año que se avecina”, concluyó Juan Fabiani.

