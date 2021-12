Con vacunatorios itinerantes aceleran la inmunización contra el Covid en Brown

El Municipio de Almirante Brown avanza con la inmunización de las vecinas y los vecinos contra el Covid-19. En ese marco, en las últimas jornadas se vienen armando Vacunatorios Itinerantes para facilitar el acceso a la vacunación en los barrios y en las localidades brownianas. En ese marco, hoy jueves 23 de diciembre a partir de las 14 horas funcionará un Vacunatorio Itinerante en el Boulevard Shopping de la avenida Hipólito Yrigoyen N° 13.298 con la aplicación de primeras y segundas dosis para niños (a partir de los tres años de edad) y para adultos en forma libre, o sea sin turno previo. Mientras tanto, ayer miércoles 22 de diciembre durante gran parte de la jornada cientos de vecinas y vecinos pudieron inmunizarse en el Vacunatorio Itinerante montado por la Comuna browniana en la Estación de Claypole. Y el pasado sábado 18 de diciembre se armaron Vacunatorios Itinerantes en las localidades de San José y de José Mármol. En ese marco, el intendente interno Juan Fabiani explicó que “vamos a seguir montando Vacunatorios Itinerantes en las localidades porque es un buen mecanismo para acercarle este servicio de vacunación a nuestra gente” en el marco de la campaña Buenos Aires Vacunate que sigue avanzando a partir de la articulación entre la Provincia y el Municipio. Además, en Almirante Brown continúan funcionando ocho vacunatorios fijos o permanentes contra el Covid-19, en Don Orione, Burzaco, Malvinas Argentinas, Adrogué, Longchamps, Rafael Calzada, San Francisco Solano y Ministro Rivadavia. Mariano Cascallares agregó que “mientras tanto, también avanzamos con la vigencia del Pase Libre con las vacunas para acceder a determinadas actividades como una forma de cuidar a nuestra vecinas y vecinos” en medio de la Pandemia.

Both comments and pings are currently closed.