Navidad y Año Nuevo: cuáles serán los horarios de los trenes urbanos en las fiestas

Trenes Argentinos informó que este viernes y el 31 de diciembre los servicios de las líneas Roca, Sarmiento y Belgrano Sur funcionarán con cronograma de día sábado, mientras que los trenes de las líneas Mitre, San Martín y Tren de la Costa lo harán con itinerario de lunes a viernes. Al mismo tiempo, y con motivo de la conmemoración de Navidad y Año Nuevo, los últimos servicios de cada línea quedarán cancelados. De tal manera, el último tren en circular en la Línea Roca, será: Constitución-A. Korn a las 20:29; Constitución-Glew, 20:43; A. Korn-Constitución, 20:56; Glew-Constitución, 21:36; Ezeiza-Constitución, 21:08; Constitución-Ezeiza, 21:15; Constitución-Bosques vía Temperley, 20:49; Bosques-Gutiérrez, 21:14; Bosques-Constitución, 21:32; Bosques-Temperley, 21:47; Gutiérrez-Bosques, 21:44; Constitución- La Plata, 20:54; La Plata-Constitución, 20:52; Constitución-Bosques, 20:09 y Bosques-Constitución, 20:55. Para la Línea Sarmiento, los últimos servicios serán: Once-Moreno, 22:05; Moreno-Once, 21:35. Mientras que, para la Línea Mitre, serán: Retiro-Tigre, 19:27; Tigre-Retiro; 18:23; Retiro-J.L. Suárez, 19:05; J.L. Suárez-Retiro, 18:30; Belgrano R-Mitre, 18:19; Mitre-Belgrano R, 18:49. El último servicio del Tren de la Costa saldrá de Maipú a Delta a las 19:20 y de Delta a Maipú a las 18:50. En la Línea San Martín el último servicio Retiro-Pilar a las 21:20 y de Pilar-Retiro a las 21:14, en tanto que la línea Belgrano Sur tendrá el últimos servicio Sáenz-Marinos del Crucero Gral. Belgrano a las 21:04; Belgrano-Sáenz, 20:25; Belgrano-Tapiales, 21:07; Sáenz-Catán, 21:15; Sáenz-Tapiales, 21:40; Catán-Sáenz, 21:01; Catán-Tapiales, 22:05. En tanto, los sábados 25 de diciembre y 1° de enero de 2022 los trenes del área urbana circularán con cronograma de domingos y feriados.

