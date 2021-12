Panaderos propusieron congelar el precio del pan hasta el 1 de enero

Representantes de empresarios panaderos de varios partidos bonaerenses le propusieron al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, no aumentar el precio de sus productos de aquí hasta el 1 de enero de 2022. “Vamos camino a acordar y estabilizar los precios, entendiendo la situación socioeconómica que atraviesa el país”, indicaron los panaderos en un comunicado. La propuesta se armó luego de una reunión que sostuvieron los presidentes de los centros de Industriales Panaderos de Avellaneda, Gastón Mora; de Merlo, Sergio Izzo; de Hurlingham, Christian Farfaglia; y del Oeste, Geremías Barragán, y del Frente Productivo Nacional, Daniel Moreira. Según informaron estos mismos dirigentes, la propuesta cuenta con el apoyo de representantes de Buenos Aires, Tucumán, Salta, Misiones, Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba y la ciudad de Rosario. Desde el sector enfatizaron la importancia del acceso “a un precio justo para todos los argentinos frente a la difícil situación económica”. Además, los representantes acordaron trabajar en conjunto y convocar el armado de una Mesa del Pan. Esta articulación supone el consenso entre todos los eslabones de la cadena de valores en la producción, “para garantizar el pan en la mesa de los y las argentinas”, según se informó. “Esperamos próximamente conformar esta mesa y llevar tranquilidad a todos nuestros vecinos y vecinas”, remarcaron los dirigentes, y aseguraron que si las materias primas como la margarina, la grasa o la harina no aumentan, se esforzarán por mantener los precios estables hasta fin de año.

