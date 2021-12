El Ministro López presentó el proyecto de Ley de Presupuesto e Impositiva 2022

El ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín, expuso hoy en la Legislatura bonaerense los principales ejes del proyecto de Ley de Presupuesto e Impositiva 2022, el cual prevé fuertes inversiones en programas de producción, empleo e inclusión social; en educación; en la consolidación del sistema de salud; en seguridad; en infraestructura vial y habitacional; y en programas de género, con el objetivo de consolidar la recuperación económica y la integración de la Provincia a través de un Estado presente. Durante la exposición, el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López agradeció a las y los legisladores y manifestó que: “Luego de dos años de pandemia, este proyecto de Ley de Presupuesto que estamos presentando pone el eje en la reconstrucción y la integración de la provincia de Buenos Aires. Para esto, se contemplan importantes fondos para consolidar la reactivación económica y productiva con inclusión social. Además, profundizaremos el plan de obra pública, de una escala sin precedentes, que se ha iniciado en estos dos años, con miras a mejorar la infraestructura productiva y logística, pero también la infraestructura social, tan necesaria para integrar a la Provincia y reforzar la identidad bonaerense”. Y agregó: “Atender las brechas estructurales de la Provincia supone un desafío comparable, en términos de escala y magnitud, a lo que significó enfrentar la pandemia. Como venimos haciendo desde el inicio de nuestra gestión, continuaremos trabajando para revertir los déficits estructurales en áreas estratégicas del entramado socio-productivo provincial. Estamos dejando definitivamente atrás un proceso de ajuste y especulación financiera, para hacer eje en las necesidades concretas y en mejorar las condiciones de vida de las y los bonaerenses”. Las prioridades del proyecto de Ley de Presupuesto se reflejan en los seis ejes centrales de la inversión proyectada por la Provincia para 2022: Inversión en infraestructura y vivienda: La inversión de capital total, de todas las áreas de gobierno, alcanzará los $260.609 millones de pesos, lo que implica el 8,4% del presupuesto total. Serán obras claves para la reconstrucción de la Provincia y para poder avanzar hacia su integración, dinamizar la recuperación económica y generar empleo de calidad. Incluye obras de vialidad destinadas a inversión y mantenimiento en rutas y caminos rurales, planes de rehabilitación y ensanche de calzadas, pavimentación de caminos productivos, obras de Iluminación, señalamiento y de seguridad vial; obras de vivienda, que comprende la construcción de viviendas en varios municipios de la Provincia; obras de agua y saneamiento, que incluye plantas potabilizadoras de conducción de agua potable, desagües pluviales, agua y cloacas; obras en proyectos de energía de instalación de estaciones transformadoras; obras de hidráulica, destinadas al mejoramiento y limpieza de cursos de agua en varios municipios de la provincia, entre otras. Promoción de la producción, el empleo y la inclusión social: durante 2022 se continuarán llevando adelante políticas públicas que potencien la producción, el empleo y la inclusión social. La inversión en estos programas ascenderá a $123.079 millones, lo que implica un incremento de 57% real respecto al año 2019. Una de las políticas fundamentales de este eje, el Servicio Alimentario Escolar, tendrá la inversión más elevada en términos reales en la historia reciente del programa, con $51.575 millones. En términos presupuestarios, implica una mejora del 118% en términos reales frente a los niveles de 2019. Gracias a esto se podrá duplicar la cobertura de almuerzos en las escuelas de la Provincia. A su vez, se incrementará sustancialmente el presupuesto del resto de las políticas de inclusión social llevadas a cabo por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Inversión en educación: Es una prioridad de esta gestión lograr una educación pública de calidad. Por ello, del mismo modo que en 2021, en la Ley de Presupuesto 2022 se proyectó un nuevo incremento de la inversión en el Sistema Educativo de la Provincia. Puntualmente, el presupuesto de Educación alcanzará los $915.174 millones, un 13,2% más en términos reales interanuales. A su vez, esto representa una mejora del 21,1% en relación a lo invertido en 2019. De esta manera, 2022 será el año de mayor inversión educativa desde 2015. En particular, el presupuesto contempla para la Dirección General de Cultura y Educación una inversión de $35.333 millones en gasto de capital, con $10.907 millones para el programa Escuelas a la Obra, $5.485 millones para fortalecimiento edilicio de jardines y $6.621 millones en tecnología educativa. Además se contemplan, entre otros programas, $11.000 millones en programa integral ATR de acompañamiento de las trayectorias educativas; y la creación de la Escuela Provincial de Formación de Equipos de Supervisión y Dirección. Inversión en seguridad: el proyecto de presupuesto contempla seguir reforzando la inversión para contar con más policías, mejor equipamiento y mejor infraestructura. En esta línea, el Ministerio de Seguridad junto con el Instituto Universitario Policial Provincial “Comisario Gral. Honoris Causa Juan Vucetich” contarán con un presupuesto total para insumos, equipamiento e infraestructura de $47.233 millones, lo que implica una mejora del 10,2% en términos reales interanuales y del 199,6% con respecto al ejecutado en 2019. De esta forma, se triplica la inversión en comparación a los niveles de 2019, lo que constituye un récord histórico en cuanto a la inversión asignada a estos organismos. Se destacan $20.013 millones para el Fortalecimiento del equipamiento de seguridad; $16.362 millones para Formación policial; $3.200 millones para puesta en valor de dependencias policiales; $7.000 millones para el Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad , entre otras. Inversión en Salud: Mantener y consolidar los avances en materia de salud pública seguirá siendo una prioridad en nuestra agenda de Gobierno aún luego de la pandemia. El presupuesto total 2022 para el sistema sanitario, que incluye equipamiento, insumos e infraestructura, será de $135.282 millones, manteniendo niveles históricamente elevados y representando un incremento de 80% en términos reales respecto al año 2019. Esta inversión abarca $41.564 millones en medicamentos; $18.116 millones en Insumos médicos; $3.489 millones en Equipamiento sanitario para hospitales; $3.846 millones para el Programa materno infantil y nutrición PRO.M.I.N; $3.219 millones para Unidades de pronta Atención; $5.571 millones en Infraestructura en Centros de Atención Primaria; entre otros. Perspectiva de género: Es el primer presupuesto con perspectiva de género en la Provincia. La incorporación de la perspectiva de género en la construcción de este presupuesto parte de considerar que la desigualdad de género es estructural y requiere ser atendida de manera urgente. El presupuesto con perspectiva de género alcanzará los $74.731 millones, lo que representa un 2,4% del presupuesto total. Por otra parte, el Ministro también destacó que el proyecto de Ley Impositiva 2022 está diseñado sobre la base de la recuperación económica. Al igual que en 2021, continúa con la premisa de dotar de mayor progresividad a la estructura tributaria, evitando aumentar la carga sobre la mayoría de las y los habitantes de la Provincia y haciendo hincapié en la solidaridad de los sectores con mayor capacidad contributiva. Atiende especialmente la realidad de las Pymes, que son el principal factor de generación de empleo. En el caso de Ingresos Brutos, se mantienen las alícuotas vigentes y se refuerza el régimen de alícuotas diferenciadas que favorecen a contribuyentes de menor facturación, a partir de un incremento en el tope de facturación del 101% para acceder al beneficio. Se trata de un incentivo importante particularmente para PyMEs, acompañando la reactivación de la actividad económica. En lo que hace al impuesto Inmobiliario Urbano Edificado, para dotar al Impuesto de mayor progresividad, se establecen topes de crecimiento del gravamen respecto del año anterior, los cuales son ascendentes a mayor patrimonio. De este modo, casi el 90% de los contribuyentes tienen aumentos menores al 35%. Con relación al impuesto Inmobiliario Urbano Baldío, se reconstruyen los límites de la tabla de alícuotas con el objetivo de no incrementar la presión tributaria (igual alícuota implícita). En el impuesto Inmobiliario Rural, se establece el mismo escalonamiento progresivo que en el Edificado. De esta forma, la mayoría de las y los contribuyentes tienen un incremento inferior al 35%. Respecto al impuesto Automotor, para procurar el objetivo de progresividad, se disponen topes de crecimiento del Impuesto que son ascendentes a mayor valor. De esta forma, la mayoría de los dominios abonarán un incremento igual o menor al 35%. Finalmente, con relación al impuesto de Sellos, se adopta la misma política impositiva que la vigente durante el año 2021, manteniéndose las alícuotas vigentes. Síntesis del proyecto de Ley de Presupuesto y Ley Impositiva 2022>>

