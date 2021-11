Cómo será el nuevo polo judicial de Almirante Brown?

El intendente de Almirante Brown Mariano Cascallares y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Leonardo Nardini, firmaron en los últimos días un convenio para avanzar con la construcción de un Polo Judicial en Burzaco, lo que significará un paso importantísimo para el acercamiento de la Justicia a los vecinos y vecinas. El nuevo Polo Judicial tiene como objetivo impulsar la regionalización y descentralización que propicia la Fiscalía General del Departamento Judicial Lomas de Zamora, junto con la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. En este sentido, en sus instalaciones funcionarán oficinas relacionadas con el Ministerio de Gobierno bonaerense, del Ministerio de Justicia provincial y de la Suprema Corte de Justicia. Las obras iniciarán durante el primer cuatrimestre de 2022 en el predio ubicado en Adolfo Alsina Nº1430, el cual fue adquirido en 2016 por el Municipio de Almirante Brown con el objetivo de llevar adelante este proyecto. Actualmente en el lugar hay una casona antigua donde funciona una dependencia policial. La superficie total a construir es aproximadamente de 3.750 metros cuadrados de los cuales 3.550 metros serán para la creación del edificio del Polo Judicial, que constará de cuatro plantas y un subsuelo. Además, 200 metros cuadrados del predio se destinarán a crear la nueva sede de la Policía Local, demoliendo la existente, contando con funcionamiento edilicio independiente. En este caso, el lugar contará con dos plantas. Desde la gestión de Mariano Cascallares indicaron que la obra tendrá un plazo de ejecución total de ocho meses, los cuales se dividirán en dos etapas. En la primera se demolerá la sede policial y se construirá una nueva, además de la puesta en valor de la estructura existente de la casona, incluyendo mampostería y techo de cierre. En tanto en una segunda instancia se realizará, entre otras tareas, la instalación eléctrica, división de las dependencias, revestimientos, pintura, forestación y parquización. Detalles de la obra: Subsuelo El subsuelo funcionará como alcaidía y contará con una oficina de control, una sala de guardia, una oficina técnica de identificación personal, una sala de reconocimiento, una sala de detenidos y una de observación. También el edificio tendrá una sala destinada a la bomba de agua y otras dos para todo lo referido al sistema eléctrico. Planta baja La planta baja tendrá una superficie total de 813 metros cuadrado y allí funcionarán los Juzgados de Garantías Nº1 y Nº2 , los cuales utilizarán 299 metros cuadrados destinados para dos mesas de entradas, dos archivos, dos oficinas para jueces, dos oficinas para secretarios, dos oficinas para auxiliares letrados, una para futuros nombramientos y un sector para administrativos. También tendrá espacio para las Defensorías Nº1 y Nº2, que en 223 metros cuadrados contarán con dos mesas de entradas, dos oficinas para defensores oficiales, dos oficinas para secretarios, una para oficial mayor y un sector para puestos administrativos. Finalmente, la planta baja tendrá también distintas salas específicas en una cobertura total de 76 metros cuadrados, entre ellas una Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos, una sala de observación y una cámara gesell, además de núcleos sanitarios y oficinas administrativas, que utilizarán los 215 metros cuadrados restantes. Primer piso En lo que respecta al primer piso, tendrá una cobertura total de 813 metros cuadrados, de los cuales 598 estarán dedicados para los Juzgados de Familia Nº9 y Nº10, contando con dos mesas de entradas, dos salas de audiencia, dos consultorios, dos oficinas para consejeros, dos oficinas para secretarios, dos para peritos, dos para jueces y dos sectores para 40 trabajadores administrativos. Asimismo, tendrá áreas comunes en una superficie total de 215 metros cuadrados en donde se incluirán núcleos sanitarios y oficinas. Segundo piso Por otra parte, el segundo piso del Polo Judicial de Almirante Brown estará dedicado para los Juzgados de Familia Nº11 y Nº12, los cuales en una superficie de 598 metros cuadrados contarán con dos mesas de entradas, dos salas de audiencia, dos consultorios, dos oficinas para consejeros, dos para secretarios, dos para peritos, dos para jueces y dos sectores para 40 trabajadores administrativos. Además, al igual que en el primer piso, contará con áreas comunes en una superficie total de 215 metros cuadrados en donde se incluirán núcleos sanitarias y oficinas. La superficie total es de 813 metros cuadrados. Tercer piso Por último, en el tercer piso sus dimensiones totales serán iguales pero 598 metros estarán dedicados a las Fiscalías Nº1, Nº2, Nº3 y Nº4, contando con cuatro mesas de entradas, zonas de archivos, cuatro oficinas para fiscales, cuatro oficinas para secretarios, cuatro para auxiliares letrados, cuatro para oficinas de declaraciones, cuatro para futuros cargos y espacios comunes. También tendrá zona con núcleos sanitarios y oficinas administrativas. Exteriores Finalmente, el predio contará con zonas de estacionamientos y un completo trabajo de parquización para la puesta en valor del entorno paisajístico del lugar.

