Crimen de Lucio Dupuy: la autopsia reveló que fue víctima de abuso sexual

El cuerpo de Lucio Dupuy, el nene de cinco años que fue asesinado en La Pampa, presentaba signos de que fue atacado a golpes, que incluyeron patadas, además de ser quemado y abusado sexualmente. Así lo indica la autopsia, que refiere a lesiones son de reciente y vieja data. Además, se confirmó que la muerte del chico se produjo entre las 20:30 y 21:30 del pasado viernes. Según se difundió, la necropsia del pequeño, por cuyo homicidio se encuentran detenidas su madre y la novia de la misma, presenta politraumatismos, una hemorragia interna y heridas compatibles con abuso sexual recientes y de vieja data. Además, el chico sufrió mordeduras, quemaduras y un fuerte golpe, en la zona comprendida entre la cadera, un glúteo y una pierna, que podría ser explicada como una patada. Las pruebas recolectadas en el pequeño podrían agravar la situación de la madre del chico, Magdalena Espósito Valenti, de 24 años, y su pareja, Abigail Pérez, de 27. No obstante, en la justicia de la ciudad de Santa Rosa trabajaban para determinar la responsabilidad de cada una de las mujeres en la muerte del chico, que se habría producido a causa de hemorragias internas. La autopsia estuvo a cargo del médico forense Juan Carlos Toulouse que le entregó el resultado a los fiscales Walter Martos, Marcos Sacco y Verónica Ferraro, encargados de investigar el infanticidio. Este lunes el fiscal Martos se dirigió a la casa de Santa Rosa en la que vivía la pareja con en el niño y encabezó un allanamiento en el que se secuestraron varios elementos de prueba. En tanto, el instructor Sacco viajó a la ciudad de General Pico para reunirse con la familia paterna del niño. En la primera audiencia, las detenidas, que fueron trasladadas para resguardar su seguridad ante el descontento social que despertó el hecho a la vecina provincia de San Luis, se negaron a declarar.

