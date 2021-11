Emotivo encuentro de fin de año de jardines comunitarios brownianos en la Granja Educativa Municipal

Más de 350 niñas y niños egresad@s de los Jardines de Infantes Comunitarios de Almirante Brown participaron de una colorida celebración por el cierre del año escolar en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia. Acompañados por las docentes y por el personal de la Educación Inicial de cada institución, las alumnas y los alumnos de la última sala de los Jardines Comunitarios brownianos disfrutaron de las atracciones y actividades de la Granja recorriendo incluso la huerta agroecológica, sectores de la granja de animales, la laguna y espacios tipicamente rurales. También participaron de actividades recreativas en grupos pasando una divertida jornada como broche del año escolar que está finalizando. El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, visitó a las y los egresados de la Educación Inicial durante la actividad, en una jornada soleada. Lo acompañaron la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos humanos de nuestro distrito, Bárbara Miñan, y el subsecretario de ese organismo, Adrián Arano. “En estos seis años de gestión en nuestro distrito creamos 26 nuevas instituciones educativas, entre las que se encuentran seis nuevos Jardines de Infantes. Y tenemos el compromiso de continuar trabajando muy fuerte por la Educación Inicial y en favor de una Educación Pública de calidad para las futuras generaciones de brownianos”, indicó el jefe comunal en la Granja Educativa. Las autoridades municipales anticiparon que “seguiremos acompañando a las y los egresados de los Jardines Comunitarios durante su recorrido en la Escuela Primaria para que continúen avanzando con su formación educativa”.

