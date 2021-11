Más de 11 millones y medio de bonaerenses completaron los esquemas de vacunación

Más de 11 millones y medio de bonaerenses recibieron dos dosis de la vacuna contra la Covid-19, de los cuales el 94% corresponde a personas mayores de 60 años, según informó este domingo el Ministerio de Salud de la provincia. En total 11.526.718 de personas cuentan con el esquema completo de vacunación y 11.148.423 con el esquema inicial. El personal de salud ya está siendo vacunado con una tercera dosis de refuerzo. Foto: Carlos Brigo Asimismo, se destacó que el 93% del personal docente y no-docente recibió las dos dosis y el 82% del personal vinculado a la seguridad. En ese sentido, se informó que el personal de salud ya está siendo vacunado con una tercera dosis de refuerzo. Entre las personas de 18 a 59 años el 79% se encuentra inmunizado con las dos dosis, lo que representa un total de 6.282.656. En total 11.526.718 de personas cuentan con el esquema completo de vacunación y 11.148.423 con el esquema inicial. Foto: Diego Izquierdo En el segmento de 12 a 17 años con comorbilidades, el 76% completó el esquema de inmunización (193.502), y en la misma franja etaria, pero sin enfermedades de riesgo, llegó al 54% (608.322). En tanto, 574.131 (34%) los niños y niñas de 3 a 11 años recibieron las dos vacunas y sólo la primera 792.462, lo que representa el 80% de los inscriptos.

