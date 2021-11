El ministerio de Desarrollo Productivo Presentó la estrategia ´productivo federal en el Parque Industrial de Burzaco

Como parte de la Estrategia Productiva Federal, funcionarios y funcionarias del Ministerio de Desarrollo Productivo junto a sus pares del Municipio de Almirante Brown participaron del encuentro con representantes de empresas, comerciantes y emprendedores de brownianos, para promover el acceso a las herramientas en materia de financiamiento, asistencia técnica, capacitación y fomento a las exportaciones disponibles para reforzar la reactivación productiva local. Durante el encuentro, que se llevó a cabo en la empresa Plaquimet, se presentó la Estrategia Productiva Federal para la Reconstrucción Argentina. Encabezaron la actividad el presidente del Concejo Deliberante browniano, Nicolás Jawtuschenko (en representación del intendente Mariano Cascallares), la directora nacional de Articulación de Asuntos Productivos con las Provincias, Natalia Del Cogliano; la directora nacional de Gestión y Política Pyme, Daniela Moya; y el director nacional de Desarrollo Regional y Sectorial, Leandro Mora Alfonsín. También dijo presente la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional de Almirante Brown a través del subsecretario se Desarrollo Productivo y Comercio browniano, Marcelo Tricarico. Con la Estrategia Productiva Federal las y los profesionales de la cartera recorren distintas ciudades del país con el fin de informar de primera mano a los industriales y comerciantes zonales para promover los sectores estratégicos de la economía argentina con alto valor agregado como la agroindustria; oil & gas; textil y calzado; automotriz; satelital-aeroespacial; petroquímica; vitivinicultura; siderurgia; metalmecánica; minería; cemento; forestal; turismo; y pesca. El ministerio cuenta con más de 150 acciones de política pública destinadas a MiPyMEs, monotributistas, cooperativas, emprendedores y grandes empresas, entre las que destacan más de 30 líneas de financiamiento para inversión productiva, capital de trabajo, e internacionalización de las empresas, asistencia financiera para el desarrollo de parques industriales y proveedores, soluciones tecnológicas y proyectos que promuevan la transformación digital de los procesos productivos, y formación de capacidades para los empleos del futuro. Más información en: https://www.argentina.gob.ar/produccion/estrategia-productiva-federal o en https://www.argentina.gob.ar/produccion/tramites-y-servicios

