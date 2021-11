Instalan en Almirante Brown aulas tecnologícas para dictar cursos de Formación Profesional

El trabajo conjunto entre el Municipío de Almirante Brown y la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense posibilitó la instalación de Aulas Tecnológicas Móviles (ATM) en diferentes localidades de nuestro distrito durante todo el verano para darle impulso a la formación profesional. En ese marco, la Comuna que conduce Mariano Cascallares informó que este martes 23 de noviembre arranca el curso de Diseño y Fabricación Digital en el Aula Tecnológica Móvil instalada en el Parque Industrial de Burzaco. La capacitación es gratuita y está destinada al público en general. Dicho curso se dictará los días martes y jueves de 18 a 21 horas en el aula ubicada en Carlos Viel entre Drago y Carmona. Con el objetivo de asegurar y promover la Formación Profesional y gracias al trabajo articulado entre Municipio y la Dirección General de Cultura y Educación (DGCE) de la provincia de Buenos Aires, durante todo el verano las vecinas y vecinos del distrito podrán acceder a diferentes cursos en aulas talleres, que se trasladarán a diversos sectores de Almirante Brown dependiendo de la demanda y del tipo de capacitación que ofrecen. En este sentido, próximamente el taller móvil ubicado frente a la estación de Burzaco donde se capacita en “Climatización y Refrigeración” será trasladado a la empresa Andariega del Parque Industrial, para continuar con la formación profesional. En tanto, a partir del próximo 24 de noviembre el Municipio dispondrá de una nueva aula que se instalará frente al circuito Ciclístico de Glew, donde se dictará el curso de ”Instalaciones Domiciliarias” (luz, gas o agua). Cabe señalar, que las aulas están totalmente equipadas y cuentan con un instructor –a cargo de la capacitación- perteneciente a un Centro de Formación Profesional del distrito. Para acceder al curso de Diseño y Fabricación Digital se debe contar con conocimientos básicos en operación de Windows, y ser mayor de 16 años. El mismo tiene un cupo de 15 alumnos/as y una duración de 45 días. Para informes e inscripción, comunicarse a través del correo electrónico inscripciones403brown@gmail.com Los cursos son gratuitos y certificados por la Provincia de Buenos Aires.

