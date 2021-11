Se recuperan actividades más afectadas por Covid y la economía se consolida en niveles prepandemia

La actividad económica inició el tramo final del año en niveles de prepandemia, con números que ya indican que en septiembre, octubre y lo que va de noviembre la economía continuó mostrando signos de recuperación. Así surge del Informe de Panorama Productivo del CEP-XXI, que analiza en detalle la evolución de las principales actividades y sostiene que en septiembre, el 70% de los sectores productivos mejoró su desempeño respecto al primer trimestre del año. El informe elaborado por el centro de estudios del Ministerio de Desarrollo Productivo destaca que en agosto, según los últimos números del INDEC, la economía ya había superado por 0,3% el nivel de febrero de 2020, a lo que agrega que “los primeros datos adelantados de septiembre, octubre y lo que va de noviembre auguran en líneas generales una consolidación de dicha tendencia de recuperación”. Eso, asegura, podría indicar que “la actividad económica está ya en niveles similares o incluso superiores al promedio de 2019”.

