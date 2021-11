Cinco muertos al volcar un automóvil en la autovía 2, a la altura de Chascomús

Cinco personas murieron esta mañana al despistar y volcar el vehículo en el que viajaban por la autovía 2, a la altura de la ciudad bonaerense de Chascomús, cuando regresaban desde la Costa Atlántica con dirección a la ciudad de Buenos Aires, informaron fuentes viales y sanitarias. El siniestro se produjo alrededor a las 8.30 en el kilómetro 108, cuando todavía no había empezado a llover en la ruta, de acuerdo a lo informado por fuentes de Seguridad Vial de Chascomús y de la concesionaria Aubasa. Los ocupantes eran cinco hombres mayores de edad y murieron en el acto, tras salir despedidos del Fiat Palio blanco en el momento en que se produjo el accidente, por causas que eran investigadas. “No se pudo hacer nada, fallecieron en el lugar”, afirmó el director del hospital local, Jorge Rodríguez, en declaraciones al canal C5N. Las víctimas fatales eran turistas que regresaban desde la Costa Atlántica, en el cierre del fin de semana largo, con dirección a la ciudad de Buenos Aires, según se especificó. El tránsito en la autovía 2 estuvo cortado aproximadamente una hora, a la altura del kilómetro 108, con dirección CABA, por los trabajos de remoción del vehículo, según informó Aubasa. Trabajaron en el lugar agentes de la Policía Científica y de la Dirección de Vialidad, además de agentes de Aubasa.

