Emotivo homenaje a Rosas y desfile de gaucho por el Día de la Tradición

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares encabezó hoy domingo en la localidad de Ministro Rivadavia una serie de actividades en el marco del Día de la Tradición y del Día de la Soberanía Nacional. Los actos se iniciaron pasadas las 9,30 horas cuando se realizó un emotivo homenaje a Juan Manuel de Rosas en el Busto ubicado en la avenida República Argentina y la calle 25 de Mayo de la mencionada localidad. Con ofrendas florales y un minuto de silencio se recordó a Rosas con la participación de vecinos, entidades tradicionalistas y de los héroes de Malvinas brownianos. Más tarde, hacia las 10,30 horas, el Padre Marcelo Hugo Portillo ofició una misa en la Parroquia Nuestra Señora del Tránsito de la Plaza Eva Perón de Ministro Rivadavia. Desde allí Cascallares se trasladó hacia el lugar del Desfile Gaucho que se extendió -desafiando a las elevadas temperaturas- hasta entrada la tarde. Participaron numerosas entidades tradicionalistas con pasadas de carruajes de época y todo el color del tradicionalismo y la familia gaucha. Finalmente el jefe comunal se trasladó hasta la Granja Educativa Municipal donde se desarrolló la Feria de Productores Locales y presentaciones culturales. Durante las actividades Mariano Cascallares estuvo acompañado por el titular del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko.

