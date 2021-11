Desfile tradicionalista, shows artísticos y feria de productores en la Granja Municipal

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante este domingo 21 de noviembre un desfile tradicional y la presentación de artistas folklóricos en la Granja Educativa Municipal, en el marco de la celebración del Día de la Tradición y del Día de la Soberanía Nacional. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares informaron que participarán del desfile más de 200 vecinos y vecinas integrantes de grupos tradicionalistas. Esta actividad comenzará a las 10.30 horas en la Plaza Eva Perón y se extenderá por distintas calles de Ministro Rivadavia. El desfile, que llenará de color y alegría las calles brownianas, concluirá cerca de las 13 horas en la Granja ubicada en la avenida Juan B. Justo N° 1000, donde tendrá lugar la presentación de artistas folklóricos, la venta de carnes asadas y stands de productores rurales de nuestro distrito. Cabe destacar que la iniciativa es realizada en conjunto entre el Instituto Municipal de las Culturas y la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional del Municipio de Almirante Brown, en el marco de las conmemoraciones por el Día de la Soberanía Nacional y el Día de la Tradición. Además, este sábado 20 de noviembre se podrá visitar la tradicional Feria de Productores Rurales en la Granja de 10 a 18 horas y durante todo el fin de semana, desde el viernes 19 de noviembre hasta el lunes 22 desembarcará el programa Brown a Cielo Abierto en la Plaza General Manuel Belgrano, de Burzaco. La iniciativa, que se llevará adelante en el espacio ubicado entre Quintana y 25 de Mayo, incluirá los Brown Trucks que ofrecerán propuestas gastronómicas para todos los gustos. Estarán disponibles el viernes a partir de las 18 y sábado, domingo y lunes desde el mediodía.

