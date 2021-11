Votó Vilma González: “Hoy es el gran día que todos esperamos para construir una nueva realidad”

La candidata a Concejala por el Frente de Todos en Lomas de Zamora Vilma González , se acercó a emitir su voto esta mañana en la escuela Escuela Técnica N°1 de Lomas de Zamora. La candidata comentó ante la prensa:”Es imposible evitar las emociones, allí en ese sobre van muchas cosas, muchos sueños, mucho amor, especialmente de todos los que comprenden que nos merecemos un barrio mejor” y agregó “Gracias por dejarme ser parte de ese sueño. Y a votar hoy es el gran día que todos esperamos para construir una nueva realidad”.

