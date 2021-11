Cascallares y Nardini supervisaron el avance de la histórica obra hidráulica de Yapeyu II

El intendente Mariano Cascallares y el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Nardini, supervisaron los avances de la segunda etapa de la obra de desagües pluviales de la cuenca Yapeyú-Arias que beneficiará a más de 20 mil vecinos y vecinas del distrito y saneará una superficie de 400 hectáreas en las localidades de Longchamps, Glew y Ministro Rivadavia. Los funcionarios recorrieron la zona donde se llevan adelante los trabajos iniciados recientemente con la construcción del conducto rectangular en hormigón en la calle Yapeyú desde Castillo hasta Avenida República Argentina, en Ministro Rivadavia. Dicha red pluvial conducirá los excedentes hídricos, evacuando los mismos por medio de conductos principales, ramales y subramales con sus correspondientes obras accesorias, garantizando la urbanización y el desarrollo de la región. Dichos excedentes desembocarán en el Arroyo Las Piedras. Cabe destacar que con la finalización de la red pluvial se logrará reducir los anegamientos por lluvias que provocan daños en viviendas y pavimentos. Se estima un plazo de ejecución de un año. Participaron también de la jornada, el subsecretario de Recursos Hídricos bonaerense, Guillermo Jelinski, el director provincial de Hidráulica, Flavio Seiano, y el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos del municipio, Fernando Lorenzo. En la ocasión, Cascallares señaló “Estamos muy contentos porque esta obra impactará en la capacidad de seguir avanzando con otras mejoras, como trabajos de pavimento y diferentes acciones del gobierno provincial y municipal”. “Es una obra realmente importante para los vecinos de Longchamps y de Ministro Rivadavia, que con más de 2 kilómetros de cañería viene a sanear y a resolver el tema hídrico de cada uno de los barrios”, añadió el intendente. Por su parte, Nardini coincidió en subrayar la importancia de la obra hidráulica “para que muchas familias tengan accesibilidad y puedan vivir mejor”. Y agregó: “Estos trabajos, que no se ven y muchas veces se dejaron de lado, representan mucha inversión por parte del gobierno bonaerense y se llevan adelante para dar una mejor calidad de vida” En tanto, Jelinski que sostuvo que estos trabajos de saneamiento hidráulico se complementarán con la instalación de barandas y alcantarillas, subrayó: “Muchas de las obras importantes se pueden realizar cuando esté resuelta la problemática hídrica”. Participaron también de la recorrida la subsecretaria de Infraestructura municipal, Gabriela Fernández, el delegado de Ministro Rivadavia, Rodolfo Díaz Vélez y el asesor técnico de Infraestructura, Edgardo Zegarra. PRESENTAN PLAN HÍDRICO Más tarde Cascallares y Nardini encabezaron en la Casa de la Cultura la reunión del Comité de la Cuenca Hídrica de los Arroyos San Francisco-Las Piedras, donde se presentó y firmó el acta de inicio del plan integral hídrico, social, ambiental que beneficiará a más de 1 millón de habitantes de los partidos de Avellaneda, Almirante Brown, Quilmes y Florencio Varela. Dicho encuentro se realizó en el salón Mouso de la sede cultural del Municipio y contó con la presencia de los intendentes que integran el Comité, Alejo Chornobroff (Avellaneda), Andrés Watson (Florencio Varela) y Mayra Mendoza (Quilmes), entre otros funcionarios provinciales y municipales y representantes de la empresa Serman y Asociados S.A adjudicataria del proyecto. El objetivo del plan es abordar la problemática vinculada a las consecuencias de eventos hidrometeorológicos. En una primera instancia a través del estudio de la región se detectará la probable saturación del drenaje existente en los arroyos y, en una segunda etapa, se darán las recomendaciones para la toma de decisiones que apunten a mitigar el riesgo de inundaciones. La intención es avanzar con la implementación de medidas estructurales y no estructurales con el fin promover un desarrollo sustentable que permita controlar la cantidad y calidad de agua pluvial y las afectaciones de origen fluvial mejorando así las condiciones de vida de la población. Es un plan, impulsado a partir de la solicitud de los intendentes que integran el comité, – quienes coinciden en trabajar de forma articulada para mitigar los daños que se producen por las inundaciones en el sector- va a permitir definir todas las obras para los próximos años en la cuenca y beneficiará a más de un millón de habitantes.

