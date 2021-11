Cascallares recorrió clubes de barrio donde realizan importante mejoras en infraestructura

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió distintos clubes de barrio donde se están realizando mejoras estructurales, entre las que se destacan la creación de nuevos playones deportivos y la construcción de tinglados. En total son 14 los clubes en los que se avanza con la creación de los nuevos playones, los cuales están ubicados en las localidades de Glew, Ministro Rivadavia, Malvinas Argentinas, San José, Glew, San Francisco de Asís, Claypole, Rafael Calzada y Burzaco. “Seguimos recorriendo distintas instituciones de nuestro distrito que hacen un trabajo muy importante en los barrios, fomentando en este caso la inclusión y el deporte, en los que estamos concretando obras importantes. Se trata de 14 clubes en los que construimos playones deportivos para que puedan seguir creciendo y brindando más servicios a nuestros vecinos y vecinas”, subrayó Mariano Cascallares. En este sentido, los clubes donde se avanza con las obras son Lomas de Kammar de Glew (Cándido López 3117 – Glew), Amanecer de Glew (Burgueños 4), Asociación Malvinas Argentinas (Macedonio Rodriguez y Magnolia), 12 de Octubre de Ministro Rivadavia (J. Páez 251) y el Club Pampo de San José (El Tordo 634). En todos ellos se crearon playones de 19 por 31 metros, en un radio de 590 metros cuadrados. Con esas mismas dimensiones también se están construyendo espacios multideportes en El Fortín de Glew (Espora 919), la Sociedad de Fomento 17 de agosto de Don Orione (F. Vitaller 1564), Claypole Sud Oeste (V. Flores 3414), 8 de Diciembre de San José (Canale 5942) y en el Club Barrio Asunción de Rafael Calzada (Jujuy 3248). También se avanzó en la creación de playones de diversos tamaños, dependiendo el espacio de cada club, por ejemplo en la Asociación Civil El Cele de Glew (Miller 1545) se hizo uno de 12 por 31 metros; en la Asociación Sin Fronteras de San José (Bolívar 5176) de 11 por 26 metros; en el Club San Martín de Burzaco (Arenales 520) no de 20 por 40 metros y en el Club El Círculo de Malvinas (Serrano 1260) uno de 26 por 36 metros. Cabe mencionar que en todos los casos los espacios están pensados para la realización de diversas prácticas deportivas como fútbol, hándbol, vóley o patín. Asimismo, de los 14 totales, ya finalizaron las obras en 9 y se continúa avanzando a todo ritmo Finalmente, el Municipio de Almirante Brown también lleva adelante la construcción de un tinglado en el Club Social, Cultural y Deportivo Estrella Federal de San Francisco de Asís, ubicado en Río Pilcomayo 995. Se trata de una cubierta metálica de chapa acanalada de 10 metros de altura que cubre el playón existente de 23 por 33 metros. En total son 756 metros de tinglado, con bases hormigonadas y encadenados, en el marco de una obra con un plazo de ejecución de tres meses.

