Alberto Fernández será el orador central del acto del Frente de Todos en Merlo

El presidente Alberto Fernández será este jueves el orador central del acto que el Frente de Todos organiza como cierre de su campaña en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones del próximo domingo. Fuentes gubernamentales informaron a Télam que la actividad que se desarrollará desde las 18 en la localidad bonaerense de Merlo “no será un cierre nacional”, ya que los gobernadores y los candidatos de las diversas provincias participarán de diversos actos locales en sus jurisdicciones. “El Frente de Todos cerrará su campaña nacional con actividades, recorridas y actos en las 24 provincias”, explicaron cerca del Presidente. De esa manera, el encuentro de mañana será diferente al que se había planificado para el sábado pasado -en el que se descontaba la presencia del grueso de los gobernadores y legisladores oficialistas- y que terminó siendo suspendido. La otra diferencia es que el Jefe de Estado será el “orador central” del encuentro, por lo que se descuenta que lo precederán otros dirigentes en el uso de la palabra.

