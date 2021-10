Kicillof anunció el envío de más de 370 mil turnos para segunda dosis para niñas y niños

El gobernador de la provincia de Buenos Aires anunció este jueves el envío de más de 370 mil nuevos turnos para segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus para chicos y chicas de entre 3 y 17 años, y de más de 73 mil para la primera dosis. “Se están enviando nuevos turnos para chicos y chicas, 73.345 para primera dosis, 370.172 para segunda dosis, ¡Revisá tu mail, la página o la aplicación!”, escribió Kicillof en su cuenta de Twitter. El total de vacunas aplicadas hasta el momento en territorio bonaerense es de 23.113.416, de las cuales 13.039.973 corresponden a la primera dosis y 10.073.443 a la segunda. De ese total, el 94% de los mayores de 60 años cuentan con esquema completo, al igual que el 76% de los de entre 18 y 59 años. En tanto, tienen las dos dosis el 65% de las personas de entre 12 y 17 años con comorbilidades; el 13% de los adolescentes sin enfermedades preexistentes; el 92% del personal de salud y el 80% de los trabajadores de seguridad. A la vez, el 58% de los niños de entre 3 y 11 años ya recibieron su primera dosis de Sinopharm. Las autoridades de la provincia de Buenos Aires recordaron que todas las personas de entre 3 y 17 años pueden inscribirse en https://vacunatepba.gba.gob.ar/ o a través de la aplicación VacunatePBA para inmunizarse contra la Covid-19. En tanto, los mayores de 18 años cuentan con la posibilidad de acceder a la denominada “vacunación libre” dirigiéndose sin turno a cualquiera de los 400 puntos donde se aplican las vacunas contra el coronavirus sólo con DNI que acredite domicilio en la provincia, para recibir su primera o segunda dosis.

Both comments and pings are currently closed.