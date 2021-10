El municipio inició la vacunación de niños y niñas en escuelas de Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown comenzó con la vacunación de niños y niñas en escuelas primarias del distrito con el objetivo de aumentar la capacidad operativa y facilitar el proceso a las familias a la inmunización sin interrumpir la actividad escolar en las aulas. Esta nueva iniciativa, que se suma a los vacunatorios fijos e itinerantes, comenzó el martes pasado con las escuelas primarias Nº23 y Nº43 de Glew, donde en una sola jornada se aplicaron 468 dosis. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares especificaron que cada día se irán renovando y sumando dos nuevos puntos de vacunación en distintos establecimientos educativos de la Comuna y que ayer miércoles, por ejemplo, la propuesta se replicó en la escuela primaria Nº 8 de Ministro Rivadavia (Lahille y Vucetich ) y la Escuela Primaria Nº 50 de Burzaco (Italia 1759). En este sentido, los niños y niñas de 3 a 11 años son vacunados con Sinopharm mientras que los mayores de 12 con Moderna o Pfizer, según el calendario del programa “Buenos Aires Vacunate”. “Seguimos avanzando en Almirante Brown con el programa “Buenos Aires Vacunate”, a partir del trabajo articulado con los gobiernos Nacional y Provincial. Esta vez sumando escuelas primarias como vacunatorios itinerantes para los niños y niñas, aumentando la capacidad operativa pero sin interrumpir la actividad escolar”, sostuvo el intendente Mariano Cascallares. La propuesta se lleva adelante a través de un trabajo articulado entre la Secretaría de Salud de Almirante Brown, la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología y los inspectores distritales y regionales, siempre en articulación con la Provincia de Buenos Aires. Cabe mencionar que actualmente hay ocho vacunatorios fijos que trabajan cotidianamente en Almirante Brown: la Sociedad Italiana de Adrogué (Rosales 1512), el CIC de Burzaco (Alsina y Martín Fierro), el CIC de Don Orione (Eva Perón 750) y el CIC de Malvinas Argentinas (Luis Pasteur y Lapacho). También la Unión Vecinal 9 de Julio de Longchamps (San Martín 2050), el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia (25 de Mayo y Quiroga), la Sociedad de Fomento “Carlos Denis Murphy” de Calzada (San Martín 3271) y la Asociación de Comerciantes y Amigos de San Francisco Solano (Rosa y Camelia).

