El Vaticano tendrá un “pesebre andino” de Perú en la Plaza San Pedro

El Vaticano tendrá este año un “pesebre andino” de Perú en Plaza San Pedro, en el que se verán referencias a la vida, costumbres y gastronomía de los Andes, y que será inaugurado el 10 de diciembre. Un pesebre con 30 figuras realizadas por artistas de Huancavelica, en el país sudamericano, será el centro de la configuración navideña de la tradicional plaza vaticana, frente a la Basílica de San Pedro. El “pesebre andino” buscará “recordar los doscientos años de la Independencia del país”, además de “reproducir un momento de la vida de los pueblos de los Andes”, agregó la nota distribuida por la oficina de Prensa de la Santa Sede. Las figuras centrales del pesebre, que estarán hechas en tamaño natural con materiales como la cerámica, la madera maguey y la vetroresina, serán vestidas con ropas típicas Chopcca, explicaron desde el Vaticano. El pesebre tendrá 30 figuras realizadas por artistas de Huancavelica. La figura que simboliza a Jesús, se informó, tendrá el parecido a un niño “hilipuska”, mientras que las figuras conocidas en la tradición cristiana como “Los Reyes Magos” llevarán consigo alimentos típicos de Huancavelica, como papas y quinoa. En el pesebre habrá además espacio para figuras de animales de la fauna local como alpacas, ovejas, vizcachas y el cóndor andino, símbolo nacional de Perú. Por último, se precisó que el pesebre será inaugurado el 10 de diciembre a las 17 hora local (13 de Argentina), luego de que los responsables de la obra sean recibidos por el papa Francisco en audiencia privada en el Vaticano. Junto al pesebre, será emplazado un árbol de Andalo, en el norte italiano, de unos 28 metros de altura, agregó el Vaticano.

