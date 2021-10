Freestyle: Llega a Claypole la ultima fecha de “Circuito Brown” 2021

Este sábado 9 de octubre en el Circuito Aeróbico de Claypole se llevará a cabo la cuarta y última fecha de Circuito Brown, la competencia de Freestyle que reúne a talentos del rap de toda nuestra región. La particularidad de esta fecha es que las clasificatorias –que comenzarán a las 15 horas- no se realizarán en forma virtual sino presencialmente. Todos los interesados en participar pueden inscribirse a partir de las 13:30 en el circuito aeróbico ubicado frente a la estación del ferrocarril. El encuentro contará con el show del Clan Andrada. Mientras que el staff estará compuesto por Taty Santa Ana (presentadora), Pacha One (DJ), y Frescolate, Mirna y Máximo PMC como jurados. Los únicos intérpretes (mc’s) preclasificados son Kiro y Dybbuk ya que lograron el tercer puesto en la segunda y tercera fecha, respectivamente. Los dos mc’s que lleguen a la final clasifican de manera directa al Abierto de Freestyle de Almirante Brown, donde participan grandes figuras del género. Los Freestylers que ya están clasificados para el Abierto son Blas, Yenko, Katra, Parawa, Kusa y Chicho En los últimos años, Almirante Brown se viene convirtiendo en un importante polo cultural abarcando las más diversas expresiones artísticas.. En el Freestyle por ejemplo se multiplican los encuentros, gracias a la decisión del Municipio de Almirante Brown -que conduce Mariano Cascallares- de impulsar este tipo de manifestaciones culturales.

