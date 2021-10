Incorporaron nuevos “Bicicarros” para realizar recolección diferenciada en Brown

El Municipio de Almirante Brown comenzó a incorporar nuevos “bicicarros” para la realización de recolección diferenciada en negocios, en el marco del programa “Eco Inclusión” y #Brown Verde”, junto a las Cooperativas que realizan el Reciclado. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares indicaron que la prueba piloto comenzó con el objetivo de extenderlo al resto del distrito, para seguir fomentando la cultura del reciclado, el cuidado del medioambiente, potenciar la labor de recicladores urbanos y también reemplazar la tracción a sangre por el uso de bicicletas. Este Servicio de Recolección Diferenciada con las bicicarros se lleva adelante específicamente en comercios y es realizado por integrantes de la Cooperativa cartoneros Unidos de Brown de lunes a viernes, de 12.30 a 16 horas. Las nuevas bicicletas tienen incorporado en la parte trasera un cubículo de hierro en el que los recicladores urbanos pueden colocar bolsas o residuos reciclables. De esta manera, desde la Comuna se apunta a desterrar la tracción a sangre de caballos. “Con este equipamiento de bicicarros que nos da la Municipalidad de Almirante Brown estamos empezando la recolección diferenciada en los comercios. La verdad que es una noticia buenísima y lo más importante es que gracias a esto vamos a sacar la tracción a sangre de las calles”, remarcó Luis, uno de los recicladores urbanos que recibió su bicicleta. Durante el recorrido los comerciantes podrán entregar sus residuos reciclables limpios y secos, entre ellos papel, plásticos, cartón, vidrios y metal. Asimismo, se les entregarán bolsas transparentes para que acumulen el material antes de ser retirado. Esta importante iniciativa que tiene un impacto trascendental para el cuidado del medio ambiente se lleva adelante a partir del trabajo articulado entre la Secretaría de Gestión Descentralizada y la Secretaría de Política Ambiental y Hábitat de Almirante Brown.

