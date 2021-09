El Salario Mínimo sube a 32 mil pesos en octubre y a 33.000 en febrero

Sindicalistas de la CGT y de ambas CTA y las cámaras empresarias convinieron elevar el actual salario mínimo, vital y móvil de 29.160 pesos a 33.000 pesos en tres tramos, por lo que la mejora total de ese ingreso en un año será del 52,8%. Esos tramos se abonarán un 9% este mes, un 4% en octubre y otro 3% en febrero, por lo que el actual ingreso mínimo será de 31.104 pesos a partir de este mes, de 32.000 desde octubre y de 33.000 pesos en febrero, ya que las cámaras aceptaron un redondeo. El presidente Alberto Fernández recibió a sindicalistas y patrones en la Casa Rosada y encabezó la firma del acuerdo que elevó el mínimo, apuntó que “es un primer paso para recuperar el valor que el salario perdió en 4.años del anterior gobierno” y explicó que “la forma de hacerlo es con los representantes de los trabajadores y las empresas”. Foto: Prensa Casa Rosada. El Presidente se reunió con Héctor Daer (CGT), Hugo Yasky (CTA), Ricardo Peidro (CTAA), y el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros de Trabajo, Claudio Moroni; de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Foto: Prensa Casa Rosada. El incremento salarial alcanza a casi 1.100.000 trabajadores y beneficiarios de programas sociales como Potenciar Trabajo y Acompañar, del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, la Asignación Universal por Hijo y otras prestaciones. “El salario es hoy un poquito más justo. Luego de tantos desencuentros que generó la pandemia de coronavirus se pudo volver a trabajar juntos. Creo en el diálogo y, aunque no todos piensan lo mismo, desde la diversidad y el respeto hay que lograr cada uno desde su lugar y sus responsabilidades acuerdos como estos”, apuntó Fernández. El anuncio El anuncio fue formulado en la Casa de Gobierno por Manzur y Moroni luego del encuentro del organismo que encabezó Fernández, se informó oficialmente esta noche. “Fue un acuerdo tripartito entre empresarios, gremios y el Gobierno”, en una jornada de trabajo en la que “se destacó el consenso logrado” por la aprobación del aumento por parte de los 32 integrantes del Consejo, una instancia “sin antecedentes”, dijo Manzur. El flamante Jefe de Gabinete resaltó la tarea de Moroni, Guzmán y Kulfas, quienes trabajaron para que “las diferencias fuesen zanjadas hoy”, señaló Manzur, quien agregó que el Presidente consintió el acuerdo, porque “la decisión política es avanzar en el cierre de brechas con el aumento del salario para que supere a la inflación”. Moroni apuntó que en marzo próximo el mínimo, vital y móvil alcanzará una mejora del 52,8%, y enfatizó que cuando el Gobierno observa que existe una necesidad de producir un ajuste “reabre la negociación, por lo que esta instancia estaba prevista”. El funcionario destacó “el diálogo social y la concertación” para lograr “estos acuerdos”, obtenidos con 32 votos unánimes, y coincidió con Manzur en las palabras del Jefe de Estado en el sentido de que los salarios deben crecer por encima de la inflación. Las partes iniciarán la nueva negociación anual en marzo, según confirmaron a Télam las fuentes gremiales de las tres centrales obreras que participaron en la reunión. Foto: Prensa del Ministerio de Trabajo. El aumento contempló un 13% para cerrar el año, a abonarse un 9% este mes y un 4% en octubre, y se agregará otro 3% en febrero próximo, totalizando una mejora del 16% y un incremento anual del 52,8%. Daer resaltó que “este es el camino, porque habla de un gran gesto de los empresarios y del Gobierno para sacar a la Argentina adelante”, en tanto Yasky ponderó que “se haya dado un paso adelante en un momento dificil” y que “se estén recuperando posiciones después de la pérdida de poder adquisitivo luego de 2015”. También resaltó “la unidad de las tres centrales obreras para lograr el acuerdo salarial”, en tanto Peidro reconoció “la ampliación de la participación sindical para hallar soluciones” y valoró que se haya podido dar “este paso fundamental”. Funes de Rioja destacó que “esta Argentina inclusiva y productiva tiene que salir de la pandemia fortalecida en el diálogo social y el logro de objetivos”, y destacó que nadie quiere “un país de pobres y, el sector empresario, lo reafirma” de forma permanente. Un documento de la CGT aseguró que el aumento del ingreso mínimo alcanzó un 48% este año y llegará al 52,8% entre marzo de 2021 y marzo próximo. “El incremento del mínimo impacta sobre varias prestaciones sociales, como el seguro de desempleo y la Asignación Universal por Hijo (AUH)”, sostuvo la central obrera. Luego del último encuentro del organismo, en abril, desde el 1 de julio el ingreso mínimo fue fijado en 27.216 pesos, en 28.080 en agosto y en 29.160 pesos en septiembre para los mensualizados, por lo que la mejora de este martes significó un 52,8%. Moroni había convocado a los sectores a deliberar el 30 de septiembre, pero el Gobierno nacional adelantó el debate, relanzando de esa forma la agenda salarial. Por primera vez, la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA), que lidera el visitador médico Peidro, tuvo plena participación en todas las instancias del organismo tripartito -a diferencia de encuentros anteriores- luego de que el decreto oficial 618/21 permitió ampliar la cantidad de representantes de todos los sectores. Además, esta fue la primera vez que la CTA Autónoma votó a favor de la propuesta de aumento del mínimo, ya que en las anteriores oportunidades lo había hecho en contra. Según las fuentes gremiales de ambas CTA, la CGT había propuesto una mejora del 13%, luego de que los empresarios ofrecieran solo un 10%, por lo que la CTA Autónoma reclamó otro 4% para totalizar un 16 de mejora salarial, confiaron esta tarde a esta agencia voceros de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). “Si no pudo lograrse un aumento que compensara la pérdida provocada por la gestión macrista, al menos había que exigir una mejora que permita de forma gradual recomponer ese ingreso básico para miles de trabajadores”, afirmó esta tarde Peidro a Télam.

