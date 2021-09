Aníbal Fernández adelantó que serán ratificadas las cúpulas de las fuerzas federales

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se reunió con los jefes de las fuerzas federales, en su primera jornada al frente de la cartera tras haber jurado ayer en su cargo. Este martes, el flamante ministro mantuvo encuentros con el jefes y subjefe de la PFA, Juan Carlos Hérnandez y Osvaldo Mato, y de la Prefectura Naval Argentina (PNA), prefecto nacional naval Mario Rubén Farinón y el sub prefecto Jorge Raúl Bono. Luego, se reunió con los comandantes generales, Andrés Severino y Javier Alberto Lapalma, director y subdirector nacional de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA). El último encuentro fue con el director nacional de la PSA, José Glinski, y el director ejecutivo del Centro de Comando Centro de Análisis, Comando y Control (CEAC), Maximiliano Lencina. Aníbal Fernández había adelantado que iba a “ratificar” a las “cuatro cúpulas” de las fuerzas federales, en diálogo con El Destape radio. El Ministro marcó en esa entrevista que en el tema de seguridad tiene “todos” los temas como “prioridad” y mencionó que “el sábado” les pidió “a los jefes de las fuerzas un diagnóstico”, tras ser anunciada el viernes su designación al frente del ministerio. “Tengo vocación de respetar las actuales cúpulas de las fuerzas”, subrayó Aníbal Fernández, quien destacó: “Lo primero es ratificar las cuatro cúpulas de las Fuerzas Federales”. Al criticar la gestión del anterior gobierno, consideró que “en los cuatro años de (Mauricio) Macri no hicieron absolutamente nada salvo ponerse ropa ridícula y jugar al policía”. Y agregó: “Durante el Gobierno de Cristina Kirchner se hicieron las mayores detenciones de bandas de narcotráfico. Y eso no siguió”, apuntó. Sobre la problemática de la inseguridad en la provincia de Santa Fe, Aníbal Fernández señaló: “Hablamos con el gobernador Omar Perotti y me hizo un panorama de lo que pasa en Santa Fe. Tenemos que encontrarle una solución a lo que pasa”. A la hora de hablar del consumo de marihuana y su penalización, sostuvo que “hay elementos de sobra para dejar de estigmatizar a los pibes que fuman un cigarrillo de marihuana”.

Both comments and pings are currently closed.