Coronavirus en Argentina: la Provincia comenzará a vacunar a jóvenes de 17 años sin enfermedades preexistentes

El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, anunció que el próximo jueves la Provincia de Buenos Aires comenzará a vacunar contra el coronavirus a menores de 17 años sin enfermedades preexistentes. “Mañana jueves es el primer día que vacunamos a los que tienen 17 años sanos, tenemos para mañana 125.000 turnos con las primeras que llegaron de Pfizer“, detalló en diálogo con radio Diez. El funcionario bonaerense destacó que la inoculación a las personas de este rango etario es la parte más importante para poder dar vuelta la página de la pandemia es avanzar en la vacunación de las personas que faltan. Además agregó que durante el mes de octubre, según lo que dijo su par de Salud, Carla Vizzotti, llegarán 1.6 millones por semana, permitirá avanzar con mayor celeridad con el plan de vacunación. “Si queremos viajes de egresados durante el mes de octubre, los queremos vacunados así hay menos riesgo”, señaló el ministro de Axel Kicillof. Desde este miércoles habrá en toda la provincia de Buenos Aires segunda dosis libre (sin necesidad de sacar turno) de la vacuna contra el coronavirus para los mayores de 50 años, trabajadores de la salud, embarazadas e inmunodeprimidos.

