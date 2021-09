Nuevo IFE: cómo actualizar los datos en Mi ANSES para cobrarlo

Tras la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas 2021, el Gobierno nacional junto a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) planea lanzar un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para revertir la situación económica agravada por la pandemia del coronavirus. qué datos hay que tener actualizados en ANSES y cuándo comenzaría la inscripción al IFE 4. IFE: que datos debemos actualizar en Mi ANSES para la preinscripción Mientras se espera por un posible anuncio hoy con la oficialización, conocé Pese a que no es oficial el nuevo IFE 4, lo cierto es que para realizar trámites y gestiones, es indispensable que los datos personales y relaciones familiares estén actualizadas en ANSES. A continuación, te contamos cómo hacerlo: Los usuarios van a poder consultar la información personal en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Si solo se trata de modificar domicilio y datos de contacto, los interesados podrán hacerlo a través de Mi ANSES o llamando al 130.

En tanto las personas que cobran una Pensión no Contributiva (PNC) por Invalidez deberán realizar este trámite con turno presencial. ANSES: quienes cobrarían el Ingreso Familiar de Emergencia Fuentes cercanas al Gobierno dejaron trascender que “será un IFE más acotado y pensado para los sectores más postergados y más afectados por la inflación, la falta de empleo y la pobreza”. Teniendo en cuenta los antecedentes, los beneficiarios podrían ser: Trabajadores de la economía informal.

Monotributistas sociales.

Monotributistas de las categorías A o B.

Trabajadores de casas particulares y personas que se encontraron desempleadas.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE). Como todavía no se presentó de manera oficial esta medida, aún se desconoce desde cuándo el organismo liderado por Fernanda Raverta habilitará la inscripción para acceder a este beneficio, pero, de acuerdo a los que sucedió meses atrás, quienes cobran la Asignación Universal por Hijo o por Embarazo, no deberán anotarse.

