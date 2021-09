En el “Día del Jubilado”, Cascallares compartió una actividad con adultos mayores

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, compartió una actividad con 300 adultos mayores del distrito en la localidad de Claypole, en el marco del Día Nacional del Jubilado y la Jubilada. La jornada se llevó adelante en el Punto de Integración Comunitario (PIC) “Te ayudamos a crecer”, ubicado en el cruce de Caléndula y Rawson, donde hubo shows en vivo, siempre respetando las medidas sanitarias y el distanciamiento social. “Estamos muy contentos de que, de a poco y cuidándonos mucho, volvamos a la normalidad. Encontrarnos en este Día del Jubilado y la Jubilada para nosotros es una felicidad enorme, luego de que el año pasado no pudimos vernos”, sostuvo Mariano Cascallares. En este sentido, agradeció a los adultos mayores de Almirante Brown por brindar siempre su “calidez y alegría”. “Ahora que estamos todos vacunados vamos a poder encontrarnos cada vez más seguido, con grupos reducidos, pero estando juntos. Muchas gracias por todo”, apuntó. En esta oportunidad, participaron de la iniciativa 300 adultos mayores pertenecientes a distintos Centros de Jubilados de Almirante Brown, en el marco de distintos encuentros que se llevarán adelante en los próximos días. Esta fecha conmemorativa tiene su origen el 20 de septiembre de 1904, día en que se sancionó la primera Ley 4.349 de Jubilación, durante la presidencia de Julio Argentino Roca, correspondiente a funcionarios, empleados y agentes civiles del Estado. Esta ley reconoció por primera vez el beneficio previsional para los empleados públicos de la Nación. De la jornada participaron también la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el presidente del Instituto Municipal de las Culturas, Juan Manuel Pereira Benítez; el presidente del Instituto Municipal de Deportes, Jonathan Frisa y la subsecretaria de Familia, Géneros y Políticas Social, Leda Quintana. También dijeron presente la coordinadora General de Adultos Mayores, Matilde Maciel; el coordinador de Deporte para Adultos Mayores, Pablo Varas; el asesor Ejecutivo, Ignacio Sabaini y el delegado Damián Aranda, entre otras autoridades.

