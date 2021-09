Día de la Primavera y el Estudiante: celebraciones con barbijos, alcohol en gel y al aire libre

A pesar de que al termo y los sandwichitos este año habrá que seguir sumándole al picnic del Día de la Primavera el alcohol en gel y el barbijo, los estudiantes de todo el país tendrán su celebración con un poco más de alegría que en el 2020, cuando la pandemia de coronavirus registraba casi 10 mil infectados diarios. Aunque la recomendación de extremar los cuidados básicos, mantener la distancia social y usar tapabocas sigue vigente, los estudiantes podrán este año festejar su día de la mano del respiro que trajo la campaña de vacunación y la baja en el número de contagios. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, fueron levantadas las restricciones para los encuentros al aire libre. Durante una conferencia de prensa, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, pidió a los jóvenes que “expresen la alegría del día de manera cuidada, siempre en espacios abiertos” y que “se vinculen con las personas que se quieran vincular, pero usen el barbijo”. Aprovechando el pronóstico de buen clima, la ONG Argentina Healthcare Foundation, dio por seguro que serán miles los jóvenes que festejarán en el Parque 3 de Febrero y así instalará en el Rosedal su campaña de prevención del VIH, donde realizarán test gratuitos. Al igual que en la Ciudad de Buenos Aires, en Santa Fe no hay previstas actividades especiales. Sin embargo, el Gobierno santafesino autorizó las reuniones y encuentros en parques y casas particulares pero con la recomendación que los chicos puedan disfrutar el día “con responsabilidad” y dentro de lo posible con actividades “al aire libre”. El director del Tercer Nivel del Ministerio santafesino de Salud, Rodrigo Mediavilla, sugirió que “no haya aglomeraciones de personas, que se apliquen burbujas, con distanciamiento y que todos sin excepción utilicen el tapabocas”. Aunque varios municipios cordobeses organizaron actividades, los estudiantes de la provincia no tendrán mucho tiempo para festejos ya que el Gobierno de Córdoba resolvió que el Día del Estudiante “la actividad escolar será normal” en todos los niveles educativos del ámbito público y privado. La decisión fue adoptada “en virtud del contexto excepcional de pandemia y de la necesidad de continuar priorizando y fortaleciendo el regreso paulatino a la presencialidad, medida que ha permitido profundizar el vínculo pedagógico con los estudiantes”, sostiene el comunicado del Ministerio de Educación. La ciudad de Villa Carlos Paz, el principal destino turístico de la provincia, decidió no realizar la Fiesta Nacional de la Primavera, aunque sí otros evento menores. Por otra parte, la Agencia Córdoba Joven programó actividades variadas con espectáculos musicales en las localidades de Oncativo, San Basilio y Río Cuarto los días 18 y 19. El sábado 25, desde las 18 horas, cerrará el programa con shows vía streaming con Andrés Clerc, Natalie Pérez, La Beriso, Francisco Benitez (ganador de La Voz Argentina 2021), Los Caligaris, Destino San Javier, La Kongay Diego Torres, que incluye premios, sorteos de viajes y regalos para toda la familia. Se transmitirá en vivo por el canal de Youtube del Gobierno de Córdoba. En San Rafael, al sur de Mendoza, los estudiantes del nivel secundario acostumbran desde hace años a pedir prestada a familiares o alquilar casas de veraneo a orillas del lago El Nihuil, y pasar allí varios días junto a amigos y amigas. Este año el alquiler se aproxima a los 8.000 pesos diarios, y los jóvenes planean celebrar allí desde el viernes 24 al domingo, que serán los días más concurridos, junto a otros cientos que estarán alojados en los campings de ese lugar turístico. Kevin Mexandeau, coordinador de Juventud de San Rafael, destacó que durante las actividades deportivas y recreativas se pedirá “guardar el correspondiente distanciamiento social y prudente y no generar muchedumbre frente al escenario”. El Gobierno de San Luis anunció, en un reporte extraordinario del Comité de Crisis local, que la semana del estudiante se celebrará en esa provincia sin ningún tipo de restricciones en la localidad de El Trapiche, ubicada a 40 kilómetros al norte de esta capital. La villa veraniega es elegida todos los años como punto de concentración para la juventud estudiantil de los últimos años de secundaria y en el 2019, ingresaron para el festejo alrededor 40.826 personas, según datos brindados por la Policía provincial. El Día de la Primavera se festejará en Jujuy con una exposición de carrozas que podrá apreciarse desde el próximo viernes -hasta el 25- en la Ciudad Cultural de San Salvador de Jujuy, en el marco de la 70 edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Desde el Ministerio de Salud de Santiago del Estero dieron a conocer el protocolo a tener en cuenta por los festejos por el Día del Estudiante y la Primavera, con el fin de “preservar la salud de la comunidad y evitar peligros de contagio en el contexto de Pandemia”, indicaron. Los lugares de encuentro deberán ser al aire libre para “evitar la concentración de personas y disminuir la movilidad” y en ese sentido “ofrecer múltiples actividades en simultáneo, diversificando los lugares de reuniones en plazas, clubes, camping en los barrios y siempre en espacios abiertos, tratando de no superar las 100 personas, conforme las disposiciones sanitarias vigentes”, dijeron. El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, indicó que “en la provincia no se aplicarán nuevos protocolos a propósito de los festejos por el Día del Estudiante”. “Simplemente recomendamos que traten de hacer la actividad al aire libre y no compartan la bombilla del mate, vasos y no consuman en grupo del pico de la botella”, repasó el sanitarista, quien consideró que la situación epidemiológica viene claramente mejorando desde hace 4 meses. En Neuquén se mantienen las recomendaciones generales de prevención como el distanciamiento, el uso obligatorio de barbijo, no compartir mate y mantener la higiene de manos, indicaron fuentes del Ministerio de Salud. En tanto, en la capital provincial el municipio implementará operativos de tránsito y de seguridad en los habituales balnearios y centros deportivos al que acude el estudiantado para celebrar su día.

Both comments and pings are currently closed.