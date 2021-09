Eduardo “Wado” de Pedro puso su renuncia a disposición del Presidente

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, puso a disposición del presidente Alberto Fernández su renuncia, al considerar la necesidad de “interpretar el veredicto” del electorado en las PASO del domingo. “Escuchando sus palabras del domingo por la noche, donde planteó la necesidad de interpretar el veredicto que ha expresado el pueblo argentino, he considerado que la mejor manera de colaborar con esa tarea es poniendo mi renuncia a su disposición”, dice la carta presentada hoy al Jefe de Estado. En su carta, De Pedro manifestó que “motiva la presente poner a su disposición mi renuncia al cargo de ministro del Interior de la Nación con el que he sido honrado desde el 10 de diciembre de 2019”. La misiva, fechada este miércoles, tiene dos párrafos y está firmada por el ministro, quien acompañó su rúbrica con su número de Documento Nacional de Identidad (DNI).

