Reunión de Alberto Fernández con ministros para analizar los pasos a seguir

El presidente Alberto Fernández encabeza una reunión en la Casa Rosada con los ministros del gabinete nacional, luego de que varios funcionarios pusieran sus renuncias a disposición. Los funcionarios que llegaron a la Casa de gobierno fueron: los ministros de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Seguridad ,Sabina Frederic; de Producción, Matías Kulfas, de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; el canciller Felipe Solá y el titular de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. También se encontraban en Casa de Gobierno el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca; y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra. También se lo vio ingresar a la Casa Rosada el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández, actualmente interventor de los Yacimientos Carboníferos Río Turbio. En tanto, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, expresó su total respaldo a Alberto Fernández, a través de las redes sociales, en una jornada en la que varios funcionarios pusieron su renuncia a disposición del jefe de Estado. “Todo mi apoyo a @alferdez, síntesis de la unidad popular para lograr el país que queremos”, escribió la ministra en su cuenta de Twitter. Sabina Frederic. Foto: Julián Álvarez Además, resaltó: “El @FrenteDeTodos es la garantía para que la voluntad del pueblo expresada en 2019 sea una realidad”. Frederic es una de las funcionarias que se encontraba reunida en Casa Rosada, al igual que otros ministros, luego de conocerse la decisión de algunos miembros del Gabinete de poner su renuncia “a disposición” del Presidente, tras los resultados de las PASO del domingo pasado. Por su parte, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, expresó su “total e incondicional” apoyo al Presidente , a través de las redes sociales, en una jornada en la que varios funcionarios pusieron su renuncia a disposición del jefe de Estado. “Mi total e incondicional apoyo al Presidente Alberto Fernández por todo lo que representó como la síntesis de lo que votó el pueblo en 2019”, expresó Moroni en su cuenta de Twitter.

