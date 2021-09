El municipio instala nuevos equipos de semáforos en el distrito

El Municipio de Almirante Brown instaló una veintena de nuevos equipos de semáforos en distintos cruces del distrito, con el objetivo de seguir mejorando la circulación vial y la vinculación, especialmente en las zonas más transitadas. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares especificaron que los nuevos dispositivos fueron colocados en zonas de alto tránsito, en cruces donde eran requeridos por los vecinos y vecinas, y también en la intersección de calles que anteriormente eran de tierra y que tras concretarse obras de pavimentación se debió fortalecer la seguridad vial. En este sentido, cuatro fueron colocados en zonas de Rafael Calzada, tres en José Mármol y Ministro Rivadavia, dos en Burzaco y Malvinas Argentinas y los restantes en San José, Adrogué, Longchamps, San Francisco Solano y Glew. Entre los lugares donde fueron colocados se encuentran los cruces de República y Bynnon (José Mármol), República y Amenedo (José Mármol), Bynnon y Corrientes (José Mármol), Bynnon y Santa Ana (San José), San Martín y Marucco (Rafael Calzada), San Martín y Ferré (Rafael Calzada), Roca 869, en la salida del trasbordo (Burzaco) y en Espora y Diehl (Longchamps). También se instalaron en la intersección de Espora y Las Delicias (Adrogué), San Martín y Salta (Rafael Calzada), San Martín y Catamarca (Rafael Calzada), Serrano y Soler (Malvinas Argentinas), Capitán Moyano y Soler (Malvinas Argentinas), Salaberry y Balboa (San Francisco Solano) y en 2 de Abril y Guido Spano (Burzaco). Además, otros cuatro fueron colocados sobre la avenida República Argentina en los nuevos tramos asfaltados durante la histórica obra, específicamente en los cruces con las calles Juan B. Justo (Ministro Rivadavia), 25 de Mayo (Ministro Rivadavia), Laprida (Ministro Rivadavia) y Espora (Glew). El intendente Mariano Cascallares indicó que “continuamos trabajando para mejorar la transitabilidad y la accesibilidad en nuestro distrito sumando tecnología y más obras como la nueva avenidas República Argentina que acabamos de inaugurar o los cuatro Pasos Bajo Nivel que estamos construyendo o poniendo en marcha en Burzaco, Longchamps, Rafael Calzada y en Adrogué”.

