Como avanzan las obras de la Universidad Nacional Guillermo Brown

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, visitó junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, el inicio de obras del primer módulo áulico de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB), en el predio de la Quinta Rocca. La jornada se llevó adelante en las instalaciones de la UNAB en Burzaco, donde ya está colocado el obrador para comenzar con los trabajos. Allí, el jefe comunal, el funcionario nacional y el secretario de Prensa y Comunicación, Juan Pablo Biondi, recorrieron el lugar y dialogaron con estudiantes de la casa de altos estudios. “Estamos muy contentos, recorriendo con Gabriel Katopodis el inicio de una obra muy importante para nuestro distrito y la región. Se trata del primer edificio de aulas de nuestra universidad, que sigue creciendo cada día y que ya cuenta con más de 4.500 alumnos y alumnas”, remarcó Cascallares. Katopodis, en tanto, subrayó el trabajo articulado con el Municipio de Almirante Brown y enfatizó en la importancia de que “esta querida universidad tenga su propio espacio”. “Todo en el marco de obras que ponen al distrito con una mirada más igualitaria, con el desafío de generar empleo, moviendo la economía y garantizando lo que tenemos que hacer: poner en marcha la Argentina”, añadió. La primera etapa prevé la construcción de un módulo edilicio de 1941 metros cuadrados, preservando el patrimonio arbóreo del lugar. En este sentido, la obra que tiene un plazo de ejecución de 390 días, incluye la creación de 15 aulas distribuidas en dos plantas, oficinas administrativas, baños y espacio de cafetería. De la jornada participaron el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo; la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández; el vicerrector de la UNAB, Facundo Nejamkis; el secretario de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional Guillermo Brown, Ignacio Jawtuschenko; el subsecretario de Desarrollo, Panificación y Servicios Públicos, Pablo Scibilia; y la delegada municipal Andrea Capasso, entre otras autoridades.

