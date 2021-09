Fernández: “No creemos en una economía en la que el ajuste lo hagan los que trabajan”

El presidente Alberto Fernández cuestionó hoy los dichos del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre la necesidad de eliminar las indemnizaciones por despido, y señaló que el dirigente opositor manifestó esa postura porque, para Juntos por el Cambio (JxC), “trabajar es un costo”. “Para nosotros está el capital y el trabajo, que se asocian a un proyecto común”, subrayó el mandatario desde Mar del Plata, donde cerró el acto de campaña del Frente de Todos de cara a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo, junto al gobernador, Axel Kicillof, y los candidatos a diputados, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan. En otro tramo de su discurso, el primer mandatario aseguró que el salario no perdió valor durante la pandemia porque “el Estado estuvo presente” y sostuvo que el Gobierno “no cree en una economía en la que el ajuste lo hagan los que trabajan”. Fernández aseguró también sentirse”orgulloso” de haber “salvado miles de pymes y el trabajo de los argentinos” durante la pandemia de coronavirus, y que su Gobiernonunca tuvo “el dilema de la salud y la economía” y dijo que esa dicotomía “la tendrán otros” porque “nosotros sabemos que la vida vale mucho”, al repasar las acciones que llevó adelante el Estado nacional junto a la provincia para enfrentar la pandemia de coronavirus. Antes, la primera precandidata a diputada Victoria Tolosa Paz aseguró que el FdT siente “la responsabilidad de lo hecho” y adelantó que “la reafirmación del rumbo va a ser contundente” porque los argentinos “no quieren mirar atrás”,al país de “la fuga, la especulación, los paraísos fiscales y el club de los mentirosos”. “Prima la esperanza” del fin de la pandemia gracias a que hubo “un Estado presente” y a que “se cuidó la vida” y también “a los trabajadores”, añadió. En tanto, Kicillof sostuvo que el FdT invitó “una y mil veces” a “debatir” a JxC pero los precandidatos de esa fuerza “no quieren discutir, debatir ni explicar lo que piensan”. El Frente de Todos cerró esta tarde la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires de cara a las PASO del domingo con tres actos simultáneos: el central, que se desarrollaba en Mar del Plata, otro en Junín con Sergio Massa como orador principal y un tercero en Bahía Blanca, encabezado por el jefe de la bancada de Diputados, Máximo Kirchner. En Bahía Blanca Desde Bahía Blanca, el jefe del bloque de diputados del FdT, Máximo Kirchner, destacó que el Presidente “se ha roto el alma para llevar adelante el país” durante la pandemia de coronavirus y agregó que, en el mismo sentido, Kicillof “se laburó todo” en su distrito. También advirtió que “aquellos que hablan de integrar a la Argentina al mundo tienen que tener claro que lo primero que tenemos que integrar de manera correcta es nuestro país, que no termina en la Avenida General Paz“, que divide la provincia de Buenos Aires de la Capital. El Presidente, Alberto Fernández en el cierre de campaña de las PASO. (Foto: Diego Izquierdo) El referente de La Cámpora planteó además que “no es casualidad que los que siempre endeudaron a la Argentina hayan sido jefes de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. En Junín Por su parte, Massa señaló desde Junín que el domingo se eligen “dos modelos de país” en las PASO y postuló que “podrán mudar” a los precandidatos de Juntos por el Cambio (JxC) “de un distrito al otro para disimular los fracasos”, pero “son los mismos que dejaron a Argentina endeudada, sin proyecto de desarrollo económico y aconsejándole a nuestras pymes que, en lugar de proyectarse y crecer, cerraran e importaran”. El acto central en Mar del Plata (Foto: Presidencia de la Nación).

