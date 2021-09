Tolosa Paz recordó que Santilli fue a la justicia para perjudicar la seguridad bonaerense en beneficio de CABA

La precadidata del Frente de Todos recordó que cuando Alberto y Kicillof acordaron la creación del fondo de fortalecimiento de seguridad bonaerense “Santilli se presentó en la justicia para defener la postura del gobierno porteño”. Por otro lado remarcó que “los empresarios y comerciantes tienen claro a quien votar porque “hay síntomas de que esta Argentina se está poniendo de pie”. “Santilli se negó sistemáticamente al debate”, expuso en declaraciones a C5N la postulante del oficialismo y remarcó que el resto de los precandidatos se mostraron dispuestos a llevarlo adelante. Aseguró que “entre otras cosas, (Santilli) no quiere debatir porque no sabe si está defendiendo los intereses de los porteños, a los que defendió siempre o los intereses de los bonaerenses”. Tolosa Paz recordó que cuando “por decisión del presidente (Alberto Fernández) y el gobernador (Axel Kicillof) ” se creó “el Fondo de Fortalecimiento de Seguridad bonaerense que dotó a la fuerza policial de la provincia, de nuevos agentes, equipamiento y que incrementó los salarios de la policía, Santilli presentó un recurso en la justicia para defender los intereses del Gobierno porteño”. Al referirse a lo que advierte en sus caminatas y recorridas de campaña, la precandidata indicó que “el clima es de esperanza” y aseguró que “los comerciantes y empresarios pymes tienen claro que no quieren votar a quienes los derrumbaron durante cuatro años porque hay una certeza de que estamos saliendo de la pandemia”. “Saben que en 2015 había un rumbo claro y concreto y por eso crecieron las pymes durante los 12 años, y esa estructura productiva se apagó al calor de Macri y Vidal”, definió la platense. Agregó que “todos piden que vuelva el consumo, que vuelva el salario que permita esa demanda de bienes y servicios, y ven que la banca pública está al servicio de la producción, que el Gobierno quitó las retenciones a las exportaciones, que hay un récord del mes de junio de exportaciones; que hay síntomas de que esta Argentina se está poniendo de pie”.

