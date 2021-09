Alberto Fernández: “En la esencia de Macri no está valorar la democracia”

El presidente Alberto Fernández advirtió este lunes que en la esencia del ex mandatario Mauricio Macri “no está valorar la democracia ni la institucionalidad”, a la vez que aseguró que la población va a acompañar al Gobierno con su voto en las PASO del próximo domingo. El Presidente reiteró que en las urnas se pondrán en juego dos modelos de interpretar los problemas de los argentinos y advirtió que, por un lado, está el del Frente de Todos (FdT), “que se preocupa por la gente”; y por el otro Juntos por el Cambio (JxC), que “dejó devastado” el país. A menos de una semana de las primarias y en una entrevista con El Destape Radio, Fernández volvió a cuestionar los recientes dichos de Macri, en cuanto a que si el oficialismo no logra un buen resultado electoral en las PASO tendrá que cambiar o “irse”. “Está claro que en su esencia no está valorar la democracia ni la institucionalidad. Está claro que no tiene una valoración de la democracia que tiene la inmensa mayoría el pueblo argentino”, afirmó el jefe de Estado. Además, planteó que “está en su esencia esa lógica de no valorar la democracia”. “Lo hemos visto con lo que está investigándose en Bolivia. Es de una vergüenza tan enorme que hayan colaborado con los golpistas de un país dándoles las balas de goma con la que reprimieron y mataron a bolivianos”, argumentó. Se refirió así al envío ilegal de material represivo a Bolivia, en noviembre de 2019, dispuesto por el Gobierno de Cambiemos. Acerca de la administración de Macri, el jefe de Estado describió que en diciembre de 2019 recibió un país “devastado” y “con una deuda que la Argentina nunca tuvo”, tras lo cual contrastó las medidas económicas tomadas por el Gobierno, que permitieron que “en los primeros tres meses” de la actual gestión se recuperara “el 6% del ingreso de la gente”. “Ahora, con la mejora que se empieza a ver, estamos igual que en diciembre de 2019”, destacó Fernández en relación a la capacidad de compra de los salarios y a la recuperación del ingreso que, de la mano del regreso de la actividad, permitió revertir el efecto negativo que produjo la pandemia. El Presidente formuló estos conceptos en la última semana de campaña, que tendrá su cierre el jueves próximo, cuando el FdT cierre sus actividades proselitistas con un acto en el estadio Ciudad de La Plata-Diego Armando Maradona, junto a los principales precandidatos del espacio y, posiblemente, con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un día antes, el miércoles, Fernández encabezará otro acto en Mar del Plata, donde cerrará la campaña bonaerense junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof; y la dupla de aspirantes a diputados nacionales por esa provincia, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan. Hoy, en la entrevista radial, el Presidente contrastó los modelos entre el FdT y JxC y, a partir de una consulta, recordó que en el inicio de la pandemia de coronavirus Macri le propuso que adoptara como política sanitaria la llamada “inmunidad de rebaño”. “No tengo por qué mentir. Fue lo que pasó. Él (por Macri) creyó que hubiera sido mejor que dejemos a la gente que siga su vida normal como si un virus no estuviera atacándola; él decía `los que se tengan que contagiar, se van a contagiar, por lo tanto, que se contagien rápido´”, reveló. Destacó el esfuerzo realizado por su Gobierno para poner en marcha un plan nacional de vacunación “que no tiene registro” de haberse hecho algo igual en Argentina y contrastó esas acciones con las políticas de Cambiemos, que “pasó la salud pública a un segundo plano”. “Esos son los dos países que están en pugna, el resto es todo ficción, son cosas que dicen pero que no hacen cuando llegan al Gobierno”, remarcó el Presidente. En el mismo sentido, puntualizó que en la Ciudad de Buenos Aires el “auxilio a las empresas y comercios fue nulo, mínimo, comparado con lo que hizo el Gobierno nacional” durante la pandemia, en referencia a la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y otras programas de auxilio para enfrentar la disminución de la actividad económica que aparejaba la pandemia En relación a las PASO del domingo, Fernández insistió en que en las urnas estarán en juego “dos miradas absolutamente diferentes del país” y sumó otro ejemplo: “A ninguno de nosotros se nos ocurriría decir que las Malvinas las podemos entregar en parte en pago de la deuda; a ninguno se nos ocurriría decir semejante cosa y ellos la dicen”. “Ellos (por los principales dirigentes del JxC) están convencidos de que este es un país donde sobran 20 millones de argentinos, es un país para pocos” y les recriminó que cuando fueron gobierno “abandonaron las educación pública y la ciencia y la tecnología”, insistió. Fernández dedicó un tramo de la entrevista a reflexionar sobre el panorama político y de la juventud, y en ese sentido opinó que los jóvenes deben tener en cuenta que se está viviendo un tiempo de “excepcionalidad” a causa de la pandemia de coronavirus. Advirtió que los candidatos y dirigentes que “se presentan como anti-sistema son los causantes” de los problemas que padece la Argentina. Y en referencia a los jóvenes, enfatizó: “Ellos no son el futuro, son el presente; son esenciales en la Argentina que se reinicia, y los necesitamos activos”. Por último, sobre las elecciones del domingo, el jefe de Estado compartió su “optimismo” por los resultados que obtendrá el oficialismo en las PASO, ya que, evaluó, “la gente va a valorar a un Gobierno que se preocupó de ellos” y lo distinguirá de otro (por Cambiemos) que actuó “con total displicencia y endeudó a la Argentina como la endeudó. Hay que hacer memoria”. “Los argentinos van a saber medir esto. Yo creo que nos van a acompañar. Necesito que me ayuden a levantar la Argentina. No es algo que pueda hacer sólo, necesito de todos. El modo que tienen para ayudarme ahora es votando”, exhortó finalmente.

