Como inscribirse en los cursos de formación para el trabajo del municipio

El Municipio de Almirante Brown continúa con la inscripción online a los cursos gratuitos de formación profesional que se llevarán adelante de forma semipresencial en el Centro de Formación Profesional e Innovación Productiva (CEFIP) de Burzaco. Se trata de los cursos de “Inclusión Digital”, “Introducción a la Robótica”, “Internet Industrial de las cosas” e “Introducción a la Simulación”, cuya preinscripción gratuita se realiza a través del siguiente link: https://forms.gle/tqLCmV6jbXYEAMoUA. Esta importante iniciativa, impulsada por el Ministerio de Trabajo de la Nación junto a la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional local, a través de la Agencia de Empleo y Formación Profesional, tiene como objetivo “mejorar las condiciones de empleabilidad y desarrollar habilidades y competencias requeridas a partir de las actuales transformaciones tecnológicas para promover el desarrollo productivo”. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares destacaron que las cuatro alternativas están orientadas a la Economía del Conocimiento y ofrecen una oferta variada que permite la vinculación directa entre la Educación y el Trabajo. Entre los requerimientos necesarios para poder inscribirse, es conveniente que las y los interesados sean mayores de 18 años, residan en Almirante Brown, y tengan a disposición algún dispositivo tecnológico como celular, tableta o PC con conectividad a internet. Las propuestas están destinadas a personas desocupadas, egresados de escuelas técnicas, profesionales, emprendedoras de la economía social, comerciantes, trabajadores y empresarios para promover formatos y contenidos introductorios que permitan acercar a población vulnerable a las nuevas tecnologías. Los cursos tienen una duración de 3 meses y la modalidad de cursada es semipresencial. Es decir tendrá una parte virtual y otra presencial, en el Centro de Formación Profesional e Innovación Productiva, ubicado en el Parque Industrial de Burzaco.

