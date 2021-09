Máximo Kirchner: “Pensaron que solo era actuar para diferentes spots y nada de gobernar”

El jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, advirtió este lunes que, a través de Diego Santilli, Juntos por el Cambio “envía un nuevo caballo de Troya” a la provincia de Buenos Aires para “cuidar los intereses de la Ciudad en la provincia”. A la vez que cruzó a todo arco político de Juntos por el Cambio: “Pensaron que solo se trataba de actuar para diferentes spots de publicidad y después nada de gobernar”. El diputado dio esas definiciones durante el acto de cierre de campaña en Quilmes, que compartió con la precandidata a diputada nacional del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz, la precandidata local Cecilia Soler y la intendenta Mayra Mendoza, quien aseguró que la oposición hace “excursiones al Conurbano”, pero cuando gobernó “no defendió a los bonaerenses” sino que concentró “aun más coparticipación en la Cuidad de Buenos Aires”. “Cuando la gente te da la responsabilidad de gobernar hay que darlo todo. Eso veo en Mayra y en su incansable trabajo por darle dignidad al pueblo de Quilmes, un pueblo aguerrido, combativo, trabajador y digno”, enfatizó Kirchner. El legislador añadió: “El otro día leía al Jefe de Gobierno de la Ciudad (de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta) que quería darles ‘leccioncitas’ mientras envía un nuevo caballo de Troya para cuidar los intereses de Ciudad en la provincia”. “Cuando la gente te da la responsabilidad de gobernar hay que darlo todo”, dijo Kirchner. (Foto: Prensa FdT). “Ya lo hicieron y mientras la provincia de Buenos Aires perdía recursos y esos recursos iban a la Ciudad tenían quien garantizara eso. A esa persona, Axel (Kicillof) y la militancia le dieron una lección de democracia”, aseveró al recordar el triunfo del FdT en 2019 sobre la entonces gobernadora María Eugenia Vidal. El jefe de la bancada del oficialismo en el Congreso, encargado de cerrar el acto, aseguró que “cuando el macrismo empezó a desplegar las ideas económicas que eran bien maquilladas por los medios de comunicación, los más humildes y las clases medias empezaban a sufrir las consecuencias de ideas que ya habían fracasado en la Argentina”. Sin embargo, sostuvo que este sector más postergado tomó conciencia sobre la necesidad de “construir una superación al fracaso” del macrismo y destacó, al respecto, la decisión de Cristina Fernández de poner “el primer mojón” al convocar a Alberto Fernández hasta la “gran victoria en el 2019“. “El otro día leía al Jefe de Gobierno de la Ciudad que quería darles ‘leccioncitas’ mientras envía un nuevo caballo de Troya para cuidar los intereses de Ciudad en la provincia”. MÁXIMO KIRCHNER El diputado admitió que se demoró la recuperación del país no por la situación generada por la gestión macrista sino también por esta pandemia. “Siempre digo que hay un gran desafío que es que la velocidad de los deseos siempre es mucho más rápida que la velocidad de la construcción. Pero hay un secreto para que esa velocidad de la construcción se acerque más a la velocidad de los deseos: es la participación de la gente“, sostuvo Kirchner. Al respecto instó a “abandonar la comodidad de la queja y animarse al enorme desafío de participar de los ámbitos que nuestra sociedad genera”, entre ellos, además de las redes sociales, “las que se construyen en los pueblos, en los barrios”. “Confío mucho en la gente, sabe lo que pasó en nuestro país; los que prometieron todo y nada hicieron, los que pensaron que solo se trataba de actuar para diferentes spots de publicidad y después nada de gobernar. Confío profundamente en cada argentino y argentina, que saben quiénes son los que van a dar la pelea para tener un futuro mejor que el que nos dejó Macri, los que nada los va a asustar para defender los intereses de la gente“, dijo sobre las próximas elecciones. El diputado expresó sus definiciones durante el acto de cierre de campaña en Quilmes. (Foto: Prensa FdT). Kirchner resaltó que el anterior gobierno endeudó al país “en más de 44 mil millones de dólares”, y llamó al Fondo Monetario Internacional a saber que se le pide tiempo no para “Alberto Fernández, para Cristina o para Axel” sino “para Bernal, para Solano, para Itatí, para Villa Azul que necesitan obras, trabajo, salud y educación”. “Los agoreros del terror, aquellos que en los momentos más difíciles de la pandemia llamaron a romper las medidas de cuidado han fracasado como gobierno. Por eso en cuatro años el pueblo argentino les dijo basta, pero también fracasaron como oposición porque pusieron palos en la rueda permanentemente”, aseveró. En tanto, Mendoza dijo que “aquellos que fracasaron como gobierno y como oposición vienen de excursión al conurbano” a querer “dar lecciones de cómo se gestiona”. “Si quieren debatir cómo hacer para tener una mejor gestión, entonces debatamos los recursos que tiene la Cuidad de Buenos Aires en relación a lo que tenemos en la provincia de Buenos Aires, principalmente en el Conurbano”, desafió y precisó que el distrito porteño “tiene 43 veces más presupuesto” que la provincia, por lo que llamó a discutir “la concentración de los recursos y esa desigualdad”. Kirchner encabezó el acto de cierre de campaña en Quilmes.(Foto: Prensa FdT). Mendoza aseguró que cuando la oposición fue gobierno a nivel nacional, provincial y municipal concentraron “aun más coparticipación en la cuidad de Buenos Aires sabiendo de las necesidades que hay en la provincia”. “Necesitamos en la Cámara de Diputados más compañeros como Máximo Kirchner que en el medio de la pandemia se puso a pensar cómo ayudaba al Estado para que tenga más herramientas para poder mitigar el daño que nos generaba la pandemia, para poder reparar le daño que hizo el macrismo”, con lo que “se logró sancionar el aporte extraordinario y solidario de las grandes fortunas”, enfatizó. Máximo Kirchner: Santilli es un “caballo de Troya” (Foto: Prensa FdT). Por su parte, Tolosa Paz, saludó los “pequeños pero grandes logros que va haciendo Mayra” en lo que denominó “su enorme capacidad de transformar todos los días Quilmes“. Después apuntó a la oposición y aseguró que “no hay pandemia que pueda hacer olvidar el daño reciente que sucedió en Quilmes y en cada rincón de la patria bajo el gobierno de Macri, Vidal y Martiniano Molina”. “Durante 19 meses en la Argentina de Alberto Fernández y de Cristina las pymes pagan menos impuestos de lo que pagaban con Macri, las grandes fortunas de la Argentina pagan más impuestos hoy que con Macri. Significa que quienes tiene mayor capacidad de hacer esfuerzos realmente lo hagan”, concluyó.

