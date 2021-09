Una candidata de Manes fue a hacer campaña a una escuela

Una candidata que va en la lista de Facundo Manes estuvo haciendo campaña en una escuela del Conurbano y lo anunció en sus redes.

Se trata de Elsa Llenderrozas, que va sexta en la lista de diputados nacionales que encabeza el neurocientífico en la primaria bonaerense de Cambiemos. “Ayer tuvimos una muy linda charla con estudiantes de la Escuela Secundaria N° 44 de San Martin, junto al precandidato a concejal @ledinicleandro y Facundo Lopez, ambos de #FundacionArtifices”, tuiteó Llenderrozas. “Les compartimos algunos consejos prácticos para buscar su primer empleo: como hacer un CV, cómo prepararse para su primera entrevista laboral, la importancia de la responsabilidad, la puntualidad y la actitud”, agregó la candidata. Como para que no queden dudas de que enmarcó la visita a la escuela como un acto de campaña, Llenderrozas no sólo nombró al otro candidato que la acompañó sino que en su publicación mencionó a “Dar el Paso”, el nombre de la lista de Manes. “Si solo ponía sólo lo de la fundación quizás la zafaba”, se lamentaron fuentes de Cambiemos, que admitieron a LPO que no pueden creer el momento elegido por los candidatos de Manes para ir a una escuela. Es que el evento se produjo justo una semana después de que Alberto Fernández recibiera críticas de todo el espectro político por defender a una docente de La Matanza acusada de adoctrinar alumnos.

