Duro repudio a Bullrich en Tierra del Fuego, le recordaron querer “regalar las Islas Malvinas” por vacunas

La jefa del PRO y exministra de Seguridad macrista Patricia Bullrich fue repudiada este jueves y acusada de “vendepatria” en Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, adonde llegó para apoyar al precandidato a diputado de Juntos por el Cambio Héctor “Tito” Stefani. Bullrich arribó alrededor de las 16:30 horas al aeropuerto internacional y un grupo de personas la abordó para reprocharle haber dicho que la Argentina podría haber dado las Islas Malvinas en parte de pago a Pfizer para obtener vacunas contra el Covid-19. “¿No te da vergüenza venir acá a pisar tierra fueguina?”, le dijo una mujer, que junto a otros ciudadanos la calificaron de “vendepatria”. También le espetaron “te cagaste en los caídos de Malvinas”. Las protestas contra la exministra de Trabajo de la Alianza y exministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri fueron difundidas en las redes sociales por sus organizadores. Y según uno de esos videos que circuló públicamente, un acompañante de Bullrich y la propia exministra esgrimieron sus celulares aparentemente filmando a quienes expresaron sus críticas cuando llegaron al aeropuerto. Luego hubo otra protesta frente al hotel Albatros, en el centro de la capital de Tierra del Fuego, convocada por varias organizaciones sociales. Bullrich tuiteó que “hago públicamente responsable a Fernando Esteche de su amenaza antidemocrática. Ya demostró que usa la violencia contra los argentinos y la quiere reiterar en mi visita a Ushuaia“. Es que el exjefe de la agrupación Quebracho Fernando Esteche, entre otros, había llamado a repudiar la presencia de Patricia Bullrich. “En ese puñado de compañeras y compañeros en la capital de la provincia más austral, capital de Malvinas, estuvo hoy toda la dignidad de la Patria y de los veteranos combatientes repudiando a quien quiere cambiar nuestra tierra por vacunas“, dijo Esteche en Twitter. Bullrich dijo en abril pasado, durante un debate por las vacunas contra el coronavirus, que “Pfizer no pidió cambio a la ley, lo único que pidió fue un un seguro de caución, como se lo pidió a todos los países del mundo, que es algo razonable”. Y planteó que Pfizer “no pidió los hielos continentales”, aunque añadió que “las Islas Malvinas se la podríamos haber dado”. Esa frase generó una gran polémica y el repudio de quienes reivindican la soberanía argentina sobre el archipiélago austral.

